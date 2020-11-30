Грибоедовцы поздравили датско-российский театр "Диалог" с юбилеем

Датско-российский театр "Диалог" был основан 2000 году и работает на сцене Российского Центра Науки и Культуры в Копенгагене на двух языках - датском и русском

ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. Тбилисский государственный русский драматический театр им. А. С. Грибоедова поздравил датско-российский театр "Диалог" с юбилеем - труппа театра во вторник, 1 декабря, отмечает свое двадцатилетие.

С поздравительным словом к художественному руководителю театра Татьяне Дербеневой и всему коллективу "Диалога" обратился директор Грибодовского театра и председатель правления Ассоциации деятелей русских театров зарубежья Николай Свентицкий.

"От всего сердца поздравляем вас с замечательной юбилейной датой! В эти праздничные дни вы получите самые искренние и добрые пожелания от ваших друзей, коллег и партнеров – а их у вас очень много по всему миру. И это неудивительно, ведь за 20 лет существования театр "Диалог" занял достойное место в служении русскому театральному искусству за рубежом. Грибоедовцы очень дорожат дружбой и творческим сотрудничеством с вами", - пишет Свентицкий.

По словам Николая Николаевича, грибоедовцы всегда с большой благодарностью и удовольствием вспоминают участие "Диалога" в праздновании 170-летия театра имени Грибоедова, в I Конгрессе русских театров зарубежья в Тбилиси и гастроли труппы в Копенгагене.

"Как это было интересно, плодотворно и по-человечески прекрасно! Желаем вашему театру процветания, новых побед и открытий! Верим, надеемся, что впереди нас ждет еще много счастливых встреч!" - отмечает Свентицкий.

Датско-российский театр "Диалог" учрежден 1 декабря 2000 года. Работает на сцене Российского Центра Науки и Культуры в Копенгагене. Спектакли играет на русском и датском языках. "Диалог" имеет две студии: детскую и молодежную. Предпочтения театра — это высоко профессиональная талантливая драматургия и режиссура. Театр проводит фестиваль "Театральные дуэты".