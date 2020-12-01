Женщина, которая убежала, Норд-Ост и Франсуа Озон: что смотреть на кинофестивале Тбилиси?

Мы в курсе, что вы соскучились по большим экранам кинотеатров и хрусту попкорна во время просмотра кино. Но вторая волна пандемии приказала еще немного потерпеть, так что пока онлайн – наше все

Sputnik Грузия постарается скрасить это непростое время COVID-органичений и предлагает самое интересное из программы Тбилисского международного кинофестиваля. В этом году киноманов Грузии и не только ждет много интересных российских, французских, корейских и других картин о жизни, родительстве, терактах, экологии, любви и приятных безумствах юности.

"Я – Грета"

Свой дебютный полнометражный фильм на тбилисском кинофестивале представит шведский режиссер и сценарист Натан Гроссман. Документальная картина посвящена персоне, о которой сейчас знают все – Грете Тунберг.

В 2018 году 15-летняя Грета Тунберг впервые вышла к зданию шведского парламента с плакатом "школьная забастовка за климат". Тогда о еще никому неизвестной школьнице услышал ее соотечественник, режиссер Натан Гроссман, и провел вместе с Гретой целый год, снимая все, что с ней происходило.

"Конференция"

Фильм "Конференция" российского режиссера Ивана Твердовского уже известен в грузинских кругах – его показывали в рамках Международного кинофестиваля BIAFF.

Сюжет фильма рассказывает о последствиях событий, связанных с трагическим захватом заложников в театре на Дубровке во время мюзикла "Норд-Ост" в 2002 году. Фильм не показывает тех действий, события происходят в наши дни. Главная героиня, роль которой исполнила Наталья Павленкова, спасается во время теракта, но оставляет в зале с заложниками своего мужа и двоих детей. Она возвращается из монастыря, в котором провела восемнадцать лет, чтобы смыть свой грех и извиниться за главную ошибку своей жизни.

"Лето'85"

А вот и нашумевший фильм французского кинорежиссера Франсуа Озона "Лето'85" – легкий, красивый и проникновенный.

Полнометражный фильм рассказывает о 16-летнем Аликсисе, который уверен, что вся жизнь впереди. Он только окончил школу и еще не знает, что будет делать дальше. Но знает точно одно – он хочет быть счастливым.

Во время шторма, от которого он чуть ли не погибает, он знакомится с красавцем Давидом. Они сближаются и даже клянутся станцевать на могиле того, кто распрощается с жизнью первым. Но сможет ли их дружба пережить хотя бы одно лето? Лето 1985 года.

"Отец"

В дни фестиваля можно будет взглянуть и на сербский фильм "Отец" Срджана Голубовича, который не такой легкий, как предыдущий, но определенно заставит задуматься. Фильм рассказывает о семье, живущей в маленьком сербском городке.

Находясь на грани нищеты и голода, мать двоих детей кончает жизнь самоубийством. Социальные службы забирают детей у отца, поскольку тот простой чернорабочий и не в состоянии их прокормить. А вернуть детей он может только, если докажет свою финансовую состоятельность. Несмотря на все усилия главного героя, его попытки вернуть детей оказываются тщетными. Поняв, что у него нет шансов добиться соблюдения своих прав, отец решает отправиться пешком в Белград просить аудиенции у министра.

"Женщина, которая убежала"

И, наконец, фильм который тоже однозначно не стоит пропускать – лента "Женщина, которая убежала" южнокорейского кинорежиссера и сценариста Хон Сан Су.

Ожидая мужа из командировки, молодая женщина решает навестить давних подруг. К двум она наведывается в гости, прихватив с собой еду и выпивку, а с третьей случайно пересекается в кинотеатре. Именно из всех этих трех встреч и состоит 70-минутная картина. Но не думайте, что она скучна.

Девушки разговаривают не только о любви и отношениях, но и о выборе приоритетов: кто важнее — бродячий кот или новые соседи-аллергики, сытый желудок или жизнь бычка, которого убивают ради шашлыка, тесность родства или свобода в работе и жизни?

P.S. Увидеть все фильмы можно на онлайн-платформе FESTIVAL SCOPE, зарегистрироваться на которой может любой желающий. Приятного просмотра!