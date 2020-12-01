Грузинский художник Отар Джапаридзе скончался на 100-м году жизни

Наряду с изобразительным искусством, художник активно занимался педагогической деятельностью и воспитал не одно поколение живописцев

ТБИЛИСИ, 1 дек – Sputnik. Известный грузинский художник и педагог Отар Джапаридзе скончался на 100-м году жизни, сообщает министерство образования, науки, культуры и спорта Грузии.

ოთარ ჯაფარიძე

В ведомстве выражают соболезнования семье, родственникам и коллегам в связи с кончиной живописца и заслуженного художника Грузии.

Отар Джапаридзе, наряду с изобразительным искусством, активно занимался педагогической деятельностью в художественной школе имени Якоба Николадзе. С 1960 года Отар Джапаридзе был профессором кафедры живописи Тбилисской академии художеств. В 1968-1983 годы был проректором Академии художеств. С 1988 года возглавлял Дом-музей Учи Джапаридзе.

photo: Otar Japaridze / FB Художник Отар Джапаридзе

Отар Джапаридзе активно участвовал в выставках. Работы художника хранятся во многих музеях и частных коллекциях как в Грузии, так и за рубежом. Он воспитал многие поколения художников.