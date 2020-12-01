Грузинский художник Отар Джапаридзе скончался на 100-м году жизни

ТБИЛИСИ, 1 дек – Sputnik. Известный грузинский художник и педагог Отар Джапаридзе скончался на 100-м году жизни, сообщает министерство образования, науки, культуры и спорта Грузии.
ოთარ ჯაფარიძე
Опубликовано Ketevan Kordzakhia Вторник, 11 апреля 2017 г.
В ведомстве выражают соболезнования семье, родственникам и коллегам в связи с кончиной живописца и заслуженного художника Грузии.
► რაჭის სოფელი ჻ მუყაო, ზეთი ✔ 1980 წელიОпубликовано Otar Japaridze • ოთარ ჯაფარიძე Понедельник, 16 января 2012 г.
Отар Джапаридзе, наряду с изобразительным искусством, активно занимался педагогической деятельностью в художественной школе имени Якоба Николадзе. С 1960 года Отар Джапаридзе был профессором кафедры живописи Тбилисской академии художеств. В 1968-1983 годы был проректором Академии художеств. С 1988 года возглавлял Дом-музей Учи Джапаридзе.
Отар Джапаридзе активно участвовал в выставках. Работы художника хранятся во многих музеях и частных коллекциях как в Грузии, так и за рубежом. Он воспитал многие поколения художников.