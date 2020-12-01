Валерий Меладзе возглавил список "нежелательных артистов"

В список "нежелательных" артистов также вошли Ольга Бузова, Моргенштерн, Николай Басков и Филипп Киркоров

ТБИЛИСИ, 1 дек – Sputnik. Российский артист грузинского происхождения Валерий Меладзе вошел в список "самых нежелательных артистов" по версии издания ФАН.

Федеральное агентство новостей составило топ-5 знаменитостей, чье участие в "Голубых огоньках" набирает больше всего пересудов. Так, антирейтинг возглавил Валерий Меладзе.

В последнее время о Валерии Шотаевиче говорили многие, ведь он призвал российских звезд бойкотировать съемки в новогодних программах из-за новых ограничений, связанных с распространением коронавируса.

"Виной тому – злополучный бойкот "Голубых огоньков" со стороны исполнителя или другие причины, но Валерия Меладзе не оказалось в списке звезд, которых зрители хотели бы видеть в новогоднюю ночь на телеэкранах. О таком результате свидетельствует опрос среди россиян на одном из популярных сайтов о высокооплачиваемой работе", – говорится на сайте.

Позже Меладзе дал комментарий "Газете.ru", где прокомментировал список "нежелательных артистов": "Могу поспорить, если бы они поставили вопрос наоборот – кого люди хотят видеть на "Голубых огоньках" – список был почти таким же".

Певец отметил, что не ставит под сомнение источник информации. По словам Меладзе, многое зависит от того, на чем основывались авторы списка, а также на их объективности.

К слову, в список "нежелательных" артистов также вошли Ольга Бузова, Моргенштерн, Николай Басков и Филипп Киркоров.