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Валерий Меладзе

Валерий Меладзе возглавил список "нежелательных артистов"

© photo : Valeriy Meladze / FB
Культура
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/culture/20201201/250218837/Valeriy-Meladze-vozglavil-spisok-nezhelatelnykh-artistov.html

В список "нежелательных" артистов также вошли Ольга Бузова, Моргенштерн, Николай Басков и Филипп Киркоров

ТБИЛИСИ, 1 дек – Sputnik. Российский артист грузинского происхождения Валерий Меладзе вошел в список "самых нежелательных артистов" по версии издания ФАН.

© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
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Федеральное агентство новостей составило топ-5 знаменитостей, чье участие в "Голубых огоньках" набирает больше всего пересудов. Так, антирейтинг возглавил Валерий Меладзе.

В последнее время о Валерии Шотаевиче говорили многие, ведь он призвал российских звезд бойкотировать съемки в новогодних программах из-за новых ограничений, связанных с распространением коронавируса.

"Виной тому – злополучный бойкот "Голубых огоньков" со стороны исполнителя или другие причины, но Валерия Меладзе не оказалось в списке звезд, которых зрители хотели бы видеть в новогоднюю ночь на телеэкранах. О таком результате свидетельствует опрос среди россиян на одном из популярных сайтов о высокооплачиваемой работе", – говорится на сайте.

Позже Меладзе дал комментарий "Газете.ru", где прокомментировал список "нежелательных артистов": "Могу поспорить, если бы они поставили вопрос наоборот – кого люди хотят видеть на "Голубых огоньках" – список был почти таким же".

Певец отметил, что не ставит под сомнение источник информации. По словам Меладзе, многое зависит от того, на чем основывались авторы списка, а также на их объективности.

К слову, в список "нежелательных" артистов также вошли Ольга Бузова, Моргенштерн, Николай Басков и Филипп Киркоров.

Темы:
Новости из России (1483)


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