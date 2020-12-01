Киноцентр создал виртуальный киноклуб для любителей грузинского кино

Киноманы смогут попасть на онлайн-сеансы новейших грузинских фильмов и даже увидеть эксклюзивные кадры с бекстейджа киносъемок

ТБИЛИСИ, 1 дек – Sputnik. Национальный центр кинематографии Грузии создал онлайн-киноклуб, где каждый сможет смотреть фильмы и кадры со съемок новых грузинских картин, а также знакомиться с новостями кинематографа.

Ознакомившись с правилами киноклуба, все любители грузинского кино могут присоединиться к нему по следующей ссылке.

К слову, первые показы уже прошли – киноцентр присоединился к кампании против гендерного насилия и предложил зрителям тематические фильмы грузинских режиссеров: "Пока вернется отец" Мариам Гулбани, "Улыбнитесь" Русудан Чкония и драму "Деде" Мариам Хачвани.

Онлайн-показы проходят на официальной странице Национального киноцентра в формате Facebook-live и в группе киноклуба в 22:00.

Как отмечают в ведомстве, о планировании следующих кинопоказов в настоящее время ведутся переговоры с грузинскими продюсерами и режиссерами.