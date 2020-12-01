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Кадр из фильма Деде

Киноцентр создал виртуальный киноклуб для любителей грузинского кино

FB / Dede
Культура
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Темы:
Грузинское кино (151)
1201
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/culture/20201201/250220035/Kinotsentr-sozdal-virtualnyy-kinoklub-dlya-lyubiteley-gruzinskogo-kino.html

Киноманы смогут попасть на онлайн-сеансы новейших грузинских фильмов и даже увидеть эксклюзивные кадры с бекстейджа киносъемок

ТБИЛИСИ, 1 дек – Sputnik. Национальный центр кинематографии Грузии создал онлайн-киноклуб, где каждый сможет смотреть фильмы и кадры со съемок новых грузинских картин, а также знакомиться с новостями кинематографа.

Кадр из фильма Конференция Ивана
photo: Paolo Maria Spina / FB
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Ознакомившись с правилами киноклуба, все любители грузинского кино могут присоединиться к нему по следующей ссылке

К слову, первые показы уже прошли – киноцентр присоединился к кампании против гендерного насилия и предложил зрителям тематические фильмы грузинских режиссеров: "Пока вернется отец" Мариам Гулбани, "Улыбнитесь" Русудан Чкония и драму "Деде" Мариам Хачвани.

Онлайн-показы проходят на официальной странице Национального киноцентра в формате Facebook-live и в группе киноклуба в 22:00.

Как отмечают в ведомстве, о планировании следующих кинопоказов в настоящее время ведутся переговоры с грузинскими продюсерами и режиссерами.

Темы:
Грузинское кино (151)


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