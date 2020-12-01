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Грузинский советский актёр театра и кино Кахи Давидович Кавсадзе

"Есть надежда": как чувствует себя актер Кахи Кавсадзе?

© photo: Sputnik
Культура
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/culture/20201201/250222163/Est-nadezhda-kak-chuvstvuet-sebya-akter-Kakhi-Kavsadze.html

Знаменитый артист был госпитализирован в Первую университетскую клинику 28 ноября. На данный момент врачи делают все, чтобы актер выздоровел как можно быстрее

ТБИЛИСИ, 1 дек – Sputnik. Известный грузинский актер театра и кино Кахи Кавсадзе, зараженный COVID-19, чувствует себя лучше, сообщил в интервью Sputnik Грузия брат артиста Имери Кавсадзе.

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По его словам, состояние актера, который был госпитализирован в Первую университетскую клинику 28 ноября, улучшилось и врачи делают все, чтобы Кахи Давидович выздоровел как можно быстрее.

Грузинский советский актёр театра и кино Кахи Давидович Кавсадзе
© photo: Sputnik
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"У нас есть абсолютная надежда, что лечение проходит правильно. Что касается аппарата искусственного дыхания, то он не был к нему подключен, это кто-то пустил фейк-ньюс. Он просто проходит лечение в отделении интенсивной терапии", - отметил Имери Кавсадзе.

В интервью Имери Кавсадзе также отметил, что и сам заразился коронавирусом, но чувствует себя нормально, поэтому проходит лечение дома, в изоляции.

Кахи Кавсадзе был госпитализирован в Первую университетскую клинику 28 ноября.

Актер Кахи Кавсадзе отпраздновал 85-летний юбилей 5 июня. На протяжении десятилетий он является ведущим актером Тбилисского академического театра имени Шота Руставели. На его счету яркие театральные постановки, а также участие в более 80 фильмов.

Среди работ актера в кино – роли в фильмах "Мелодии Верийского квартала", "Древо желания", "Покаяние", "Белое солнце пустыни", "Житие Дон Кихота и Санчо". В 2011 году режиссер Нана Джанелидзе сняла документальный фильм об артисте - "Кахи Кавсадзе. А есть ли там театр?!"



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