"Есть надежда": как чувствует себя актер Кахи Кавсадзе?

Знаменитый артист был госпитализирован в Первую университетскую клинику 28 ноября. На данный момент врачи делают все, чтобы актер выздоровел как можно быстрее

ТБИЛИСИ, 1 дек – Sputnik. Известный грузинский актер театра и кино Кахи Кавсадзе, зараженный COVID-19, чувствует себя лучше, сообщил в интервью Sputnik Грузия брат артиста Имери Кавсадзе.

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По его словам, состояние актера, который был госпитализирован в Первую университетскую клинику 28 ноября, улучшилось и врачи делают все, чтобы Кахи Давидович выздоровел как можно быстрее.

"У нас есть абсолютная надежда, что лечение проходит правильно. Что касается аппарата искусственного дыхания, то он не был к нему подключен, это кто-то пустил фейк-ньюс. Он просто проходит лечение в отделении интенсивной терапии", - отметил Имери Кавсадзе.

В интервью Имери Кавсадзе также отметил, что и сам заразился коронавирусом, но чувствует себя нормально, поэтому проходит лечение дома, в изоляции.

Кахи Кавсадзе был госпитализирован в Первую университетскую клинику 28 ноября.

Актер Кахи Кавсадзе отпраздновал 85-летний юбилей 5 июня. На протяжении десятилетий он является ведущим актером Тбилисского академического театра имени Шота Руставели. На его счету яркие театральные постановки, а также участие в более 80 фильмов.

Среди работ актера в кино – роли в фильмах "Мелодии Верийского квартала", "Древо желания", "Покаяние", "Белое солнце пустыни", "Житие Дон Кихота и Санчо". В 2011 году режиссер Нана Джанелидзе сняла документальный фильм об артисте - "Кахи Кавсадзе. А есть ли там театр?!"