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Спектакль в театре пантомимы

"Когда пандемия пройдет..." – театры Грузии хотят отметить конец эпидемии днем премьер

© Sputnik / Levan Avlabreli
Культура
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Темы:
Культурная жизнь Грузии (2163)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/culture/20201203/250235810/Kogda-pandemiya-proydet---teatry-Gruzii-khotyat-otmetit-konets-epidemii-dnem-premer-.html

В связи с ковид-ограничениями все театры страны закрыли свои двери для посетителей. Возможны только онлайн-представления и репетиции труппы в малочисленном составе и масках

ТБИЛИСИ, 3 дек — Sputnik. Художественный руководитель Государственного театра пантомимы им. А. Шаликашвили Амиран Шаликашвили-младший предложил необычный флешмоб – когда пройдет тяжелый период пандемии, провести всем театрам премьеры в один день.

Грузинский советский актёр театра и кино, звезда Тбилисского академического театра им. Ш. Руставели Кахи Давидович Кавсадзе
© photo: Sputnik
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В своем письме режиссер обратился ко всем театрам Грузии и пожелал скорейшего открытия с прекрасными премьерами.

"Я хочу поделиться с вами одним маленьким желанием – когда пройдет этот тяжелый период и наступит день открытия театров в 2021 году, выберем один месяц и число, и проведем одновременно все вместе в одно и то же время премьеры по всей Грузии! Наполним все залы театров большой творческой любовью", – пишет худрук театра в Facebook.

По словам Шаликашвили-младшего, когда все 52 театра одновременно проведут премьеры – это будет грандиозным праздником для страны.

Темы:
Культурная жизнь Грузии (2163)


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