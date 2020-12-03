"Когда пандемия пройдет..." – театры Грузии хотят отметить конец эпидемии днем премьер

В связи с ковид-ограничениями все театры страны закрыли свои двери для посетителей. Возможны только онлайн-представления и репетиции труппы в малочисленном составе и масках

ТБИЛИСИ, 3 дек — Sputnik. Художественный руководитель Государственного театра пантомимы им. А. Шаликашвили Амиран Шаликашвили-младший предложил необычный флешмоб – когда пройдет тяжелый период пандемии, провести всем театрам премьеры в один день.

В своем письме режиссер обратился ко всем театрам Грузии и пожелал скорейшего открытия с прекрасными премьерами.

"Я хочу поделиться с вами одним маленьким желанием – когда пройдет этот тяжелый период и наступит день открытия театров в 2021 году, выберем один месяц и число, и проведем одновременно все вместе в одно и то же время премьеры по всей Грузии! Наполним все залы театров большой творческой любовью", – пишет худрук театра в Facebook.

По словам Шаликашвили-младшего, когда все 52 театра одновременно проведут премьеры – это будет грандиозным праздником для страны.