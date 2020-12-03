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В Грузии назвали имена лауреатов "Премии Цинандали 2020"

photo: Tsinandali Award / FB
Культура
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Темы:
Культурная жизнь Грузии (2165)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/culture/20201203/250240344/V-Gruzii-nazvali-imena-laureatov-Premii-Tsinandali-2020.html

Интересные и важные проекты, реализованные в течение 2020 года, в рамках конкурса могли представить молодые ученые и художники от 18 до 30 лет

ТБИЛИСИ, 3 дек — Sputnik. Жюри премии имени Зураба Жвания "Цинандали" выявило восемь лауреатов 2020 года в разных областях науки и искусства.

Фотограф
© photo: Sputnik / Vladimir Astapkovich
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В номинации "Театральное искусство" победил режиссер Зугдидского государственного драматического театра им. Ш. Дадиани Давид Туркишвили за спектакль "Беспозвоночные".

В категории "Киноискусство" названы лучшими режиссеры Саба Карели и Мириан Орагвелидзе за короткометражный документальный фильм "Портрет отца в интерьере". Звание лауреата в категории "Музыкальное искусство" получила композитор электронной музыки Анушка Чхеидзе благодаря своему дебютному альбому "Halfie" (CES Records).

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В номинации "Художественная литература (поэзия)", по мнению жюри, сильнейшим стал поэт Георгий Шония со своим сборником "Цветы роботов". В этой же номинации, но в категории прозы, лидером стал писатель Ива Пезуашвили за роман "Бункер".

В номинации "Изобразительное искусство" лучшим объявлен художник Шотико Апциаури за инсталляции "Вырубка леса, строительство храма".

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© CC0 / Pixabay
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В категории точной и естественной науки лауреатом стал молекулярный биолог Цотне Читиашвили. И, наконец, в восьмой категории - гуманитарных наук, победил историк Ника Хоперия за свой труд "Военная история поздней античности Грузии".

Победители "Премии Цинандали" награждаются дипломами, призами и денежным вознаграждением.

Конкурс на "Премию Цинандали" проходил в дистанционном формате с 21 сентября по 20 октября. Важные проекты, реализованные в течение 2020 года, могли в рамках конкурса представить молодые ученые и художники от 18 до 30 лет.

Темы:
Культурная жизнь Грузии (2165)


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