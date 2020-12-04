16:20 04 Декабря 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0107
  • 100 RUB4.4084
  • USD3.3119
Поиск
Международный фестиваль принта

В Грузии обратили внимание на современное искусство

© photo: Sputnik / Denis Aslanov
Культура
Получить короткую ссылку
Темы:
Культурная жизнь Грузии (2167)
12 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/culture/20201204/250251379/V-Gruzii-obratili-vnimanie-na-sovremennoe-iskusstvo.html

Перформанс, анимация, живопись, графика, дизайн и много других сфер современного искусства в исполнении художников Грузии можно найти на одной виртуальной платформе

ТБИЛИСИ, 4 дек — Sputnik. В Грузии обновили виртуальный архив современного искусства, через который любой желающий можно познакомиться с уже известными и только начинающими грузинскими художниками, а также найти информацию об этом виде искусства в Грузии.

Пандемия коронавируса COVID-19. Дистанционное обучение. Девочка сидит за компьютером в доме в Бруклине, США
© REUTERS / Caitlin Ochs
Интересно о науке и искусстве: музеи Грузии предлагают научно-познавательные видеолекции

Архив современного искусства – это двуязычная мультимедийная онлайн-платформа, цель которой – систематизировать и сделать доступной для широкой общественности информацию о наследии и текущих процессах грузинского современного искусства.

Проект является победителем конкурса министерства образования, науки, культуры и спорта Грузии под названием "Продвижение современного изобразительного искусства в Тбилиси и регионах".

Над обновленным сайтом архива работали специалисты современного искусства Минкультуры. На сайт были добавлены информационные профили 36 художников и заполнены уже имеющиеся анкеты художников.

"Онлайн-платформа используется как теми, кто интересуется данной областью – профессионалами в области искусства, в том числе студентами, так и широкой публикой. Посещают сайт инернет-пользователи из разных уголков мира", – говорится в сообщении ведомства.

Проект "Архив современного искусства" стартовал в 2013 году при поддержке Фонда Зазы Дарасели. В 2018 году архив получил поддержку организации "Креативная Грузия". Группа архивистов интенсивно работает над подготовкой и обогащением контента для онлайн-платформы.

Темы:
Культурная жизнь Грузии (2167)


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Пожарный проходит мимо горящего дерева во время тушения пожара в общине Сильверадо в Калифорнии
Массовая эвакуация и отключение электричества: в Калифорнии с новой силой вспыхнули пожары
Раскрыта причина низкой стоимости российской вакцины от COVID-19
Раскрыта причина низкой стоимости российской вакцины от COVID-19 - видео
Коронавирус на Южном Кавказе – ноябрь 2020
Коронавирус на Южном Кавказе – ноябрь 2020
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться