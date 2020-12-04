В Грузии обратили внимание на современное искусство

Перформанс, анимация, живопись, графика, дизайн и много других сфер современного искусства в исполнении художников Грузии можно найти на одной виртуальной платформе

ТБИЛИСИ, 4 дек — Sputnik. В Грузии обновили виртуальный архив современного искусства, через который любой желающий можно познакомиться с уже известными и только начинающими грузинскими художниками, а также найти информацию об этом виде искусства в Грузии.

Архив современного искусства – это двуязычная мультимедийная онлайн-платформа, цель которой – систематизировать и сделать доступной для широкой общественности информацию о наследии и текущих процессах грузинского современного искусства.

Проект является победителем конкурса министерства образования, науки, культуры и спорта Грузии под названием "Продвижение современного изобразительного искусства в Тбилиси и регионах".

Над обновленным сайтом архива работали специалисты современного искусства Минкультуры. На сайт были добавлены информационные профили 36 художников и заполнены уже имеющиеся анкеты художников.

"Онлайн-платформа используется как теми, кто интересуется данной областью – профессионалами в области искусства, в том числе студентами, так и широкой публикой. Посещают сайт инернет-пользователи из разных уголков мира", – говорится в сообщении ведомства.

Проект "Архив современного искусства" стартовал в 2013 году при поддержке Фонда Зазы Дарасели. В 2018 году архив получил поддержку организации "Креативная Грузия". Группа архивистов интенсивно работает над подготовкой и обогащением контента для онлайн-платформы.