Грузинский детский 3D-мультсериал "Спасатели" выйдет и в печатной версии

Анимационные герои призваны не только развлекать и просвещать, но и поднять гражданскую ответственность детей

ТБИЛИСИ, 8 дек — Sputnik. Первый грузинский 3D-мультсериал "Спасатели" выйдет и в печатной версии, говорится на сайте Первого канала.

Между Общественным вещателем и издательством "Зебра" уже подписано соглашение, согласно которому "Зебра" будет работать над десятью разными изданиями. По словам главы издательства, на первом этапе будут изданы два альбома с раскрасками и рабочая тетрадь. В тетради, которая будет носить развлекательно-познавательный характер, подростки смогут решать головоломки и выполнять интересные задания для спасателей.

В руководстве канала отмечают, что "Спасатели" получили большой отклик еще до появления на экране. Как только появилась информация о создании первого грузинского 3D-мультсериала, проектом заинтересовались различные издательства.

🟣 მიას უკვე იცნობთ, თუმცა მის შესახებ ბევრი რამ ჯერ კიდევ არ იცით 🌸 სამაშველო ოპერაციებში მონაწილეობის პარალელურად, მას... Опубликовано მაშველები • Mashvelebi Воскресенье, 6 сентября 2020 г.

Зрителям представили 16 серий, в которых главные герои преодолевают немало препятствий. На протяжении двух сезонов на пути маленьких спасателей – Бубы, Нико, Мии, собаки Амо, а также дедушки Амирана Глонти встречаются большие приключения.

Сериал был создан по идее бывшего генерального директора Первого канала Васила Маглаперидзе. Работа над проектом шла почти год. Как отмечается, авторы постарались предложить детям такую мультипликацию, которая была бы и развлекательной, и познавательной. Грузинские анимационные супергерои постараются поднять и гражданскую ответственность детей.