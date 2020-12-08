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Агентство по защите культурного наследия Грузии закрывает свои музеи для посетителей

© CC BY-SA 2.0 / Tony Bowden / Vardzia
Культура
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Темы:
Культурная жизнь Грузии (2171)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/culture/20201208/250278433/Agentstvo-po-zaschite-kulturnogo-naslediya-Gruzii-zakryvaet-svoi-muzei-dlya-posetiteley.html

Чтобы максимально остановить распространение вируса, Агентство призывает всех граждан и туристические компании перенести все запланированные визиты в музеи и заповедники

ТБИЛИСИ, 8 дек — Sputnik. Национальное агентство по защите культурного наследия Грузии ограничивает допуск посетителей во все музеи и заповедники, находящиеся в его подчинении, сообщается на странице организации в Facebook.

С целью выполнения всех указаний правительства и рекомендаций эпидемиологов, агентство призывает всех граждан и туристические компании перенести все запланированные визиты.

В агентстве подчеркивают, что после того, как эпидемиологическая ситуация в стране стабилизируется, работа всех музеев и заповедников вернется в привычное русло с соблюдением всех правил и мер безопасности.

Объявление об открытии музеев и заповедников агентство распространит заранее.

Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в Грузии с 28 ноября введены жесткие ограничения. В больших городах закрылись торговые центры и вещевые рынки, не работает городской транспорт, учебные и воспитательные заведения перешли на дистанционный режим работы, рестораны и кафе могут работать только на доставку. В стране сохраняется всеобщий масочный режим, после 21:00 до 05:00 запрещено выходить на улицу.

Темы:
Культурная жизнь Грузии (2171)


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