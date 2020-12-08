COVID-19 ударил по книжному бизнесу Грузии – книгоиздатели просят помощи у властей

Авторы открытого письма просят власти как можно скорее открыть книжные магазины, получить освобождение от подоходного налога на полгода и другую финансовую поддержку

ТБИЛИСИ, 8 дек — Sputnik. Ассоциация книгоиздателей и распространителей книг Грузии обратилась к правительству с открытым письмом, в котором просит власти оказать помощь книжному сектору и открыть книжные магазины в период коронавирусных ограничений.

В заявлении говорится, что грузинское издательское пространство состоит в основном из среднего и малого бизнеса, поэтому введение строгих ограничений в связи с пандемией будет иметь для этих предприятий разрушительные последствия, причем в кратчайшие сроки.

Книжные магазины в Грузии закрылись, как только во время первой волны COVID-19 в стране было объявлено чрезвычайное положение. В начале же апреля запретили и единственный способ работы книжных магазинов в режиме онлайн, отмечено в письме ассоциации.

В связи с эпидемиологической ситуацией в Грузии 26 ноября этого года Межведомственный координационный совет принял решение ужесточить и расширить существующие в стране точечные ограничения, что привело вновь к закрытию книжных магазинов в крупных городах Грузии.

"Издательскому сектору будет нанесен дополнительный, чрезвычайно серьезный ущерб. Несмотря на то, что онлайн-продажи разрешены на данном этапе ограничений, невозможно игнорировать застойный и безжизненный период, в течение которого новые книги не издавались месяцами, а продажа существующих запасов стала значительно сложней", – говорится в обращении.

Финансовые потери в результате ковид-кризиса составили 10 миллионов лари (около 3 125 000 долларов) по состоянию на май после первого локдауна. По расчетам Ассоциации книгоиздателей, это число значительно увеличится к концу года и достигнет отметки, которая "поставит сектор перед самыми тяжелыми потерями и проблемами".

Кроме того, в письме подчеркивается, что второй кризисный период за год затрудняет работу издательств и распространителей, нанося ущерб не только тем, кто работает в этой сфере, но и социально-экономическому положению страны в целом.

"Острая стагнация в этой сфере напрямую сказывается как на культурной, так и на литературной, а также образовательной сферах – значительная часть книгоиздателей вовлечена в процесс подготовки учебников. Обанкротившиеся организации не смогут вкладывать средства в образование, что скажется на качестве учебников и мотивации профессиональных авторов к активному участию в весьма ответственной работе по воспитанию подрастающего поколения", – говорится в сообщении.

МВД Грузии: за сутки за нарушение установленных ограничений оштрафованы 855 человек >>>

Авторы открытого письма также просят власти как можно скорее открыть книжные магазины, так как "стабильность и развитие этого сектора неминуемо скажутся на процветании и успешном будущем страны".

А для того, чтобы выйти из кризиса, Ассоциация книгоиздателей направила в Межведомственный координационный совет, а также в Министерство образования, науки, культуры и спорта Грузии подробный антикризисный план из девяти пунктов.

Антикризисный план, в частности, предусматривает: полное освобождение издателей и распространителей книг от подоходного налога в течение шести месяцев; государственное посредничество на долгосрочные, беспроцентные кредиты для представителей издательского сферы; установление небольших грантов в размере 2000-5000 лари (от 625 до 1,5 тысячи долларов) для малых издательств; поддержку издателей школьных учебников, а также другие льготы и проекты.