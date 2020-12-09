Скончался Темур Кевхишвили – его называли голосом века

Всю свою жизнь маэстро посвятил сохранению и развитию грузинского фольклора и воспитал не одно поколение певцов

ТБИЛИСИ, 9 дек — Sputnik. Грузинская культура понесла большую утрату – на 80-м году жизни скончался Темур Кевхишвили, признанный "голосом века" – соболезнования в связи с кончиной маэстро выразил министр образования, науки, культуры и спорта Грузии Михаил Чхенкели.

"Глубоко сожалею в связи с кончиной народного артиста Грузии, выдающегося хормейстера Темура Кевхишвили. Он был музыкантом, которого называли "голосом века", который всю жизнь служил фольклору, вырастил не одно талантливое поколение. Он оставил нам поистине уникальное творчество и обогатил грузинскую культуру. Всем сердцем соболезную о такой большой утрате семье Темура Кевхишвили и всему грузинскому обществу", – заявил Чхенкели.

Кевхишвили был одним из основателей ансамбля "Гордела". В течение многих лет он руководил мужским ансамблем Тбилисского государственного университета ансамблем "Оровела", ансамблем "Имеди", хором Дворца пионеров "Дарьял", вокальным ансамблем "Журналист". Он также был солистом ансамбля "Рустави".

Кевхишвили объездил весь мир с гастролями, а 11 июня 2013 года фонд "Грузинские песнопения" признал его "голосом века".