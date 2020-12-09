11:15 09 Декабря 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9639
  • 100 RUB4.4622
  • USD3.2700
Поиск
Православные верующие отмечают праздник Гиоргоба в соборе Кашвети 23 ноября 2020 года

Скончался Темур Кевхишвили – его называли голосом века

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Культура
Получить короткую ссылку
Темы:
Культурная жизнь Грузии (2173)
186 0 0
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0b/17/250133529.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/culture/20201209/250286455/Skonchalsya-Temur-Kevkhishvili---ego-nazyvali-golosom-veka.html

Всю свою жизнь маэстро посвятил сохранению и развитию грузинского фольклора и воспитал не одно поколение певцов

ТБИЛИСИ, 9 дек — Sputnik. Грузинская культура понесла большую утрату – на 80-м году жизни скончался Темур Кевхишвили, признанный "голосом века" – соболезнования в связи с кончиной маэстро выразил министр образования, науки, культуры и спорта Грузии Михаил Чхенкели.

Работы грузинских иллюстраторов в парижском метро
photo: Irakli Shengelia / FB
Грузинский фольклор в парижском метро: что нового узнают французы о Грузии?

"Глубоко сожалею в связи с кончиной народного артиста Грузии, выдающегося хормейстера Темура Кевхишвили. Он был музыкантом, которого называли "голосом века", который всю жизнь служил фольклору, вырастил не одно талантливое поколение. Он оставил нам поистине уникальное творчество и обогатил грузинскую культуру. Всем сердцем соболезную о такой большой утрате семье Темура Кевхишвили и всему грузинскому обществу", – заявил Чхенкели.

Кевхишвили был одним из основателей ансамбля "Гордела". В течение многих лет он руководил мужским ансамблем Тбилисского государственного университета ансамблем "Оровела", ансамблем "Имеди", хором Дворца пионеров "Дарьял", вокальным ансамблем "Журналист". Он также был солистом ансамбля "Рустави".

Кевхишвили объездил весь мир с гастролями, а 11 июня 2013 года фонд "Грузинские песнопения" признал его "голосом века".

Темы:
Культурная жизнь Грузии (2173)
Теги:
Михаил Чхенкели, культура, Грузия


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Пожилой мужчина курит трубку на уличном рынке в Ухане
Ухань через год после начала пандемии - фото
Крупный лесной пожар у села Кулеви в Западной Грузии - видео
Крупный лесной пожар у села Кулеви в Западной Грузии - видео
Торговля в Грузии продолжает падать на фоне пандемии
Торговля в Грузии продолжает падать на фоне пандемии
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться