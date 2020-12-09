"Мастер предсказаний": Рената Литвинова в восторге от нового показа Демны Гвасалия

Давняя подруга Гвасалия была сильно впечатлена новым экспериментом знаменитого дизайнера в рамках его бренда Balenciaga

ТБИЛИСИ, 9 дек — Sputnik. Российский режиссер и актриса Рената Литвинова осталась в восторге от новой коллекции модного дома Balenciaga, креативным директором которого является Демна Гвасалия.

Гвасалия представил осеннюю коллекцию 6 декабря. Она презентована в виде онлайн-видеоигры под названием Afterworld: The Age of Tomorrow, что в переводе с английского звучит как "Загробный мир: Эпоха будущего". Действия в ней происходят в 2031 году.

Рената Литвинова на своей Facebook-странице написала рецензию к показу, рассказав о своих впечатлениях.

"Только что посмотрела онлайн показ - видеоигру Дэмны Гвасалия - в которой мир идет на битву - "Жанны д'Арк (именно так - во множественных числах и в разных телах во всех возможных и свободных смыслах) против зомби". К какой армии вы себя отнесете – выбор ваш, но битва начинается, и она неотвратима", - пишет Литвинова.

Только что посмотрела он-лайн показ - видеоигру Дэмны Гвасалия BALENCIAGA - в которой мир идёт на битву - «ЖАННЫ Д’АРК (... Опубликовано Renata Litvinova Воскресенье, 6 декабря 2020 г.

По ее интерпретации, Гвасалия дает человечеству выбор и экипировку на случай битвы - быть кому-то рыцарем или воительницей, быть бывшим человеком с вырванным сердцем и вечно плачущими глазами.

"Мастер Предсказаний и Концепций. Демна-логик-интуит в очередной раз усиливает статус Моды - не только одевать, а предупреждать и защищать людей от неизвестности, давать им выбор. Войско идет на войско, а Демна облачает их в доспехи", - говорит режиссер.

Известно, что Литвинова давняя подруга всемирно известного грузинского дизайнера. Он даже сотрудничал с ней в рамках нового фильма Литвиновой "Северный ветер". Российская актриса не пропускает показы Гвасалия, всегда посещая их вместе со своей дочерью Ульяной.