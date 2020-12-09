"Пиши про грузинское кино": киноцентр назвал победителей конкурса

Среди призов победителей ждали путевка на фестиваль Берлинале, оплата обучения в вузе и другие стипендии

ТБИЛИСИ, 9 дек — Sputnik. Национальный центр кинематографии Грузии назвал имена победителей студенческого конкурса "Пиши про грузинское кино" - он проходит уже четвертый год подряд и служит развитию грузинской кинокритики и киноведения.

В финал конкурса вышли 11 кинокритиков, из которых жюри выявило три победителя.

На первом месте оказался студент Акакий Чабашвили. Он в качестве приза примет путевку на Берлинский международный кинофестиваль. Киноцентр оплатит ему пять дней посещения Берлинале, включая аккредитацию, проезд, а также дневные и гостиничные расходы.

Если фестиваль из-за пандемии коронавируса пройдет в онлайн-режиме, студенту будет предоставлена ​​аккредитация, необходимая для посещения фестиваля в этом формате, а в добавок к этом он получит награду в размере 3 000 лари (около 940 долларов).

На втором призовом месте расположился Георгий Микабадзе. Ему киноцентр оплатит один год обучения в грузинском университете или же вручит деньги в виде стипендии, в том случае если у студента уже есть грант на обучение.

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Этер Парчукидзе, которая заняла третье место, также оплатят учебу за один семестр в грузинском университете или же предоставят денежный приз в виде стипендии.