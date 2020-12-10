Мераб Нинидзе номинирован на Премию британского независимого кино

Грузинского актера отметили за роль в фильме "Курьер" британского режиссера Доминика Кука, где он сыграл вместе Бенедиктом Камбербэтчем

ТБИЛИСИ, 10 дек — Sputnik. Известный грузинский киноактер Мераб Нинидзе номинирован на лучшую мужскую роль второго плана на престижной Премии британского независимого кино (British Independent Film Awards, BIFA).

Премия британского независимого кино с 1998 года отмечает и награждает лучших, самых инновационных и творческих независимых кинопроизводителей. Ежегодно избиратели BIFA просматривают более 300 заявленных фильмов. Победители в большинстве категорий определяются независимым жюри, которое назначается каждый год. В состав жюри всегда входят ведущие профессионалы и таланты британской киноиндустрии.

Мераб Нинидзе номинирован на премию за свою роль в фильме "Курьер" британского телережиссера Доминика Кука, где грузин сыграл вместе со всемирно известным актером, звездой сериала "Шерлок Холмс" Бенедиктом Камбербэтчем.

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Фильм, первоначальное название которого Ironbark, рассказывает о событиях Холодной войны. В картине показана история шпиона Гревилля Винна, который участвует в событиях на Кубе во время кризиса вместе с российский агентом.

Победители British Independent Film Awards в 17 номинациях будут объявлены в феврале 2021 года.

Это далеко не первая работа Нинидзе за рубежом. В этом году актер снялся в новом немецко-австралийском детективном сериале "Фрейд" киностудии Netflix. В 2018 году он сыграл в седьмом сезоне американского сериала "Родина" (Homeland), где исполнял роль российского шпиона Мирова. А в 2017 году работал и в англоязычном сериале BBC "МакМафия" в роли босса русской мафии.

Нинидзе также можно увидеть в американском телесериале "Берлинская резидентура".

Мераб Нинидзе – известный грузинский актер, сыскавший зрительское признание после ролей в таких фильмах, как "Покаяние", "Бумажный солдат", "Лунный папа", "Нигде в Африке".