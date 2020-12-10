Из жизни ушел оператор и кинорежиссер Александр Рехвиашвили

Выдающемуся оператору, сценаристу и режиссеру, автору десяти авторских картин и множества других проектов, было 82 года

ТБИЛИСИ, 10 дек — Sputnik. В Грузии на 83-м году ушел из жизни классик грузинского кинематографа, выдающийся оператор, режиссер и сценарист Александр Рехвиашвили.

В 1962 году Рехвиашвили окончил операторский факультет ВГИКа, в 1971 году – его режиссерский факультет (мастерская Сергея Герасимова). С 1971 года работал на киностудии "Грузия-фильм". Снял картины "Луг зеленый", "Грузинская хроника XIX века" (Гран-при МКФ в Мангейме), "Путь домой", "Ступень", "Приближение" (Специальный приз жюри МКФ в Мюнхене) и другие.

Как оператор работал с Отаром Иоселиани, Георгием Шенгелая, Сергеем Герасимовым. Сыграл роль французского художника в фильме Георгия Шенгелая "Пиросмани". Является Заслуженным деятелем искусств Грузии и Кавалером ордена Чести.

"Ничего не исчезает. Все остается", – говорит герой картины "Путь домой". Так и кино Саши Рехвиашвили – оно не исчезнет. Останется навсегда. Светлая память!" – написано на Facebook-странице тбилисского Международного культурно-просветительского союза "Русский клуб", активно сотрудничавшим с артистом.