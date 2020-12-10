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Режиссер Нана Джорджадзе

"Вынужденная миграция бабочек" - Джорджадзе снимает кино о недооцененных художниках

© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
Культура
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Темы:
Культурная жизнь Грузии (2179)
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https://sputnik-georgia.ru/culture/20201210/250303247/Vynuzhdennaya-migratsiya-babochek---Dzhordzhadze-snimaet-kino-o-nedootsenennykh-khudozhnikakh.html

Экстравагантный режиссер обладает своим особенным почерком, благодаря которому ее фильмы нередко попадают в Канны и даже на "Оскар"

ТБИЛИСИ, 10 дек — Sputnik. Кинорежиссер Нана Джорджадзе снимает в Грузии фильм "Вынужденная миграция бабочек" - это картина о недооцененных и талантливых деятелях искусства и их борьбе за свое признание.

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"Это один из моих любимых сценариев, сюжетов. И, конечно, каждый мой нерв живет этим фильмом", - цитирует Джорджадзе Национальный центр кинематографии Грузии.

По признанию актеров, снимающихся в картине, режиссер имеет одну странную особенность - Джорджадзе никогда не дает актерам читать сценарий и предлагает играть интуитивно.

"Она правда волшебница. И актерам с ней не нужен сценарий. Главное условие - плыть по ее течению", - говорит актриса Анна Куртубадзе.

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Фильм будет состоять из четырех тематических глав-сезонов: зимы, осени, весны и лета. Две главы Нана Джорджадзе уже отсняла. Теперь, по ее признанию, главная ее задача режиссера - найти финансирование на окончание проекта.

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Картину "Вынужденная миграция бабочек" грузинский зритель предположительно увидит в 2021 году.

Нана Джорджадзе в кино с 1977 года. За фильм "Робинзонада, или Мой английский дедушка" (1987) была удостоена приза "Золотая камера" на 40-м Каннском кинофестивале. А ее комедия "Тысяча и один рецепт влюбленного кулинара" (1996) с Пьером Ришаром в главной роли вошла в шорт-лист 69-й церемонии вручения наград премии "Оскар" как лучший фильм на иностранном языке.

В 1991—1995 годах вместе с экс-супругом Ираклием Квирикадзе вела режиссерскую мастерскую во ВГИКе. С 1994 года является членом Европейской киноакадемии. Работает в России, Франции и Германии.

Темы:
Культурная жизнь Грузии (2179)


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