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Грузинская модель Матильда Гварлиани

"Удовольствие от мелочей": модель Матильда Гварлиани снялась в рекламе Valentino

photo: Mathilda Mariam Gvarliani / FB
Культура
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Беззаботность, праздник, сладости, подарки и удовольствия – именно так видит юную грузинку знаменитый бренд

ТБИЛИСИ, 11 дек — Sputnik. Популярная грузинская модель Матильда Гварлиани стала частью рекламной кампании всемирно известного бренда Valentino.

Грузинка снялась в ролике REDValentino. Бренд отмечает праздничный сезон специальным проектом в сотрудничестве с MIA PRODUCTION и MIA LE JOURNAL, посвященным коллекции Весна 2021. В ней представлена линейка романтических образов, мерцающих деталей и завораживающих узоров, воплощенных в жизнь яркими образами.

В ролике, где Матильда одета в разные луки бренда, она передает новогоднюю атмосферу.

"Приближается праздничный сезон, и наша главная героиня Матильда олицетворяет позитивный и радостный настрой в этот период. Все дело в том, что надо ценить удовольствие от мелочей: тепла зимнего дома, дружеского телефонного разговора, сладости кекса, ее любимых музыкальных композиций. Матильда охватывает чувство беззаботности, думая о том, как сделать эти дни незабываемыми, подарив своим близким очаровательные подарки", – говорится в описании видео.

Девушка смотрит на экран монитора, рассматривая картину с изображением Царицы Тамар
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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17-летняя Матильда Гварлиани недавно стала частью рекламной кампании всемирно известного итальянского дизайнера Роберто Кавалли.

Матильда, несмотря на свой юный возраст, уже успела поработать со всемирно известными брендами, а также поучаствовать в показах, в рамках разных Недель мод.

Карьеру она начала в 14 лет, тогда же и состоялся ее дебют на одном из показов во Флоренции. Далее в 15 лет Гварлиани сняли для рекламной компании известного бренда PULL&BEAR.

Постепенно она набрала обороты, ей даже удалось пройтись на показе Dolce & Gabbana в рамках Неделе моды в Милане (Milan Fashion Week 2019).

Также недавно модель снялась для рекламной кампании всемирно известного бренда Fendi. На данный момент модель сотрудничает с престижным агентством Next Model.



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