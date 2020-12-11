"Пиросмани нашего времени": актриса Ия Парулава вспоминает Александра Рехвиашвили

Редкого таланта режиссер и чудесный человек жил скромной жизнью и был настоящим рыцарем, вспоминает артистка

ТБИЛИСИ, 11 дек — Sputnik. Известная грузинская актриса и телеведущая Ия Парулава прокомментировала смерть выдающегося режиссера, оператора и сценариста Александра Рехвиашвили, сравнив его талант с уровнем Андрея Тарковского и Александра Сокурова.

"Скончался кинорежиссер мирового уровня. Это был кинодеятель уровня Тарковского и Сокурова, который жил скромной и аскетичной жизнью. Это был для меня Пиросмани нашего времени... Он был настоящим рыцарем, чудесным и редким человеком", - пишет артистка.

Александр Рехвиашвили ушел из жизни 10 декабря, на 83-м году жизни. В 1962 году Рехвиашвили окончил операторский факультет ВГИКа, в 1971 году – его режиссерский факультет (мастерская Сергея Герасимова). С 1971 года работал на киностудии "Грузия-фильм". Снял картины "Луг зеленый", "Грузинская хроника XIX века" (Гран-при МКФ в Мангейме), "Путь домой", "Ступень", "Приближение" (Специальный приз жюри МКФ в Мюнхене) и другие.

Как оператор работал с Отаром Иоселиани, Георгием Шенгелая, Сергеем Герасимовым. Сыграл роль французского художника в фильме Георгия Шенгелая "Пиросмани". Является Заслуженным деятелем искусств Грузии и Кавалером ордена Чести.