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Актриса, телеведущая Ия Парулава

"Пиросмани нашего времени": актриса Ия Парулава вспоминает Александра Рехвиашвили

photo: courtesy of Ia Parulava
Культура
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/culture/20201211/250319666/Pirosmani-nashego-vremeni-aktrisa-Iya-Parulava-vspominaet-Aleksandra-Rekhviashvili.html

Редкого таланта режиссер и чудесный человек жил скромной жизнью и был настоящим рыцарем, вспоминает артистка

ТБИЛИСИ, 11 дек — Sputnik. Известная грузинская актриса и телеведущая Ия Парулава прокомментировала смерть выдающегося режиссера, оператора и сценариста Александра Рехвиашвили, сравнив его талант с уровнем Андрея Тарковского и Александра Сокурова.

Оператор, режиссер и сценарист Александр Рехвиашвили
photo: Russian Club / FB
Из жизни ушел оператор и кинорежиссер Александр Рехвиашвили

"Скончался кинорежиссер мирового уровня. Это был кинодеятель уровня Тарковского и Сокурова, который жил скромной и аскетичной жизнью. Это был для меня Пиросмани нашего времени... Он был настоящим рыцарем, чудесным и редким человеком", - пишет артистка.

Александр Рехвиашвили ушел из жизни 10 декабря, на 83-м году жизни. В 1962 году Рехвиашвили окончил операторский факультет ВГИКа, в 1971 году – его режиссерский факультет (мастерская Сергея Герасимова). С 1971 года работал на киностудии "Грузия-фильм". Снял картины "Луг зеленый", "Грузинская хроника XIX века" (Гран-при МКФ в Мангейме), "Путь домой", "Ступень", "Приближение" (Специальный приз жюри МКФ в Мюнхене) и другие.

Как оператор работал с Отаром Иоселиани, Георгием Шенгелая, Сергеем Герасимовым. Сыграл роль французского художника в фильме Георгия Шенгелая "Пиросмани". Является Заслуженным деятелем искусств Грузии и Кавалером ордена Чести.



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