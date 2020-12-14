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Певец Сосо Павлиашвили с дочерью Елизаветой

Павлиашвили трогательно поздравил дочь с 16-летием

photo: Soso Pavliashvili Official / Instagram
Культура
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/culture/20201214/250333449/Pavliashvili-trogatelno-pozdravil-doch-s-16-letiem.html

Певец признался, что его дочь, несмотря на свою юность, мудра, порядочна и надежна во всем, и пожелал ей доброго пути в жизни

ТБИЛИСИ, 14 дек - Sputnik. Российский певец грузинского происхождения Сосо Павлиашвили трогательно поздравил свою старшую дочь Елизавету с 16-м днем рождения.

В своем Instagram артист посвятил большой пост дочери, где рассказал о ее внутреннем мире и пожелал ей больше добра в жизни.

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Публикация от Сосо Павлиашвили (@soso_pavliashvili_official)

"У меня открылись глаза. Я увидел мир другим, нужным, светлым и здоровым... Ты меня излечила и заставила быть счастливым. Ты не только моя дочь, ты наша путеводная звезда. В тебе нет фальши, ты честна, порядочна и надежна во всем. Ты большая личность. Несмотря на твою юность, тебе можно верить, как себе. Ты прекрасна и мудра. Спасибо Богу за такое послание... Горжусь быть твоим отцом и другом", – написал Павлиашвили.

Певец Сосо Павлиашвили с супругой Ириной Патлах
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
Сосо Павлиашвили обвенчался со своей гражданской женой

К поздравлениям присоединились и многочисленные подписчики певца.

"Какое трогательное поздравление! С днем рождения красавицу!" – написала

zhanna_karpacheva.

"Мои поздравления. Пусть радует каждый день, каждый час, каждую минуту своими успехами! С днем рождения", – пожелала merine_meliqyan.

"Нежные слова любящего Отца!" – говорит stantat25.

Сосо Павлиашвили отличается своей особенно дружной и теплой семьей. Он часто делится видеокадрами, где вместе с детьми поет или развлекается.

Павлиашвили состоит в отношениях с Ириной Патлах уже более 20 лет, недавно пара обвенчалась. Патлах подарила Сосо Павлиашвили двух дочерей: Лизу и Сандру. У артиста от первого брака есть также сын Леван. Ему 32 года.



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