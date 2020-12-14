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Турист фотографирует ночью старый город

В Грузии cтартовал фотоконкурс KIU Photo Contest для профи и любителей

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Культура
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Темы:
Культурная жизнь Грузии (2182)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/culture/20201214/250338125/V-Gruzii-ctartoval-fotokonkurs-KIU-Photo-Contest-dlya-profi-i-lyubiteley.html

Тема конкурса - "Грузия – истории, рассказанные в фотографиях". Участники могут свободно интерпретировать тему и подойти к процессу творчески

ТБИЛИСИ, 14 дек - Sputnik. В Грузии стартовал фотоконкурс "KIU PHOTO CONTEST" - он призван содействовать развитию фотографии как области современного искусства, а также продвижению, поддержке и профессиональному росту молодых фотографов.

Фотограф
© photo: Sputnik / Vladimir Astapkovich
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Мероприятие проходит по инициативе Кутаисского международного университета и при финансовой поддержке международного благотворительного фонда "Карту".

Тема конкурса - "Грузия – истории, рассказанные в фотографиях". Участники KIU PHOTO CONTEST могут свободно интерпретировать тему и подойти к процессу творчески.

В фотоконкурсе могут принять участие граждане Грузии - как фотографы-любители, так и профессиональные фотографы в возрасте от 18 до 30 лет. Членами жюри конкурса станут всемирно признанные профессионалы в области фотографии. Крайний срок приема заявок 31 января 2021 года. Победители будут объявлены весной 2021 года.

В рамках конкурса могут быть представлены как завершенные, так и текущие фотопроекты. Фотосерии могут быть любого жанра - документальные, концептуальные и репортажные.

Конкурсанты могут принимать участие в трех категориях: профессиональные фотографы, любители и номинация одного кадра. Участники первых двух категорий имеют право подать только одну серию фотографий. Участник категории одного кадра имеет право отправить не более трех отдельных фотографий.

Темы:
Культурная жизнь Грузии (2182)


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