В Грузии cтартовал фотоконкурс KIU Photo Contest для профи и любителей

Тема конкурса - "Грузия – истории, рассказанные в фотографиях". Участники могут свободно интерпретировать тему и подойти к процессу творчески

ТБИЛИСИ, 14 дек - Sputnik. В Грузии стартовал фотоконкурс "KIU PHOTO CONTEST" - он призван содействовать развитию фотографии как области современного искусства, а также продвижению, поддержке и профессиональному росту молодых фотографов.

Мероприятие проходит по инициативе Кутаисского международного университета и при финансовой поддержке международного благотворительного фонда "Карту".

Тема конкурса - "Грузия – истории, рассказанные в фотографиях". Участники KIU PHOTO CONTEST могут свободно интерпретировать тему и подойти к процессу творчески.

В фотоконкурсе могут принять участие граждане Грузии - как фотографы-любители, так и профессиональные фотографы в возрасте от 18 до 30 лет. Членами жюри конкурса станут всемирно признанные профессионалы в области фотографии. Крайний срок приема заявок 31 января 2021 года. Победители будут объявлены весной 2021 года.

В рамках конкурса могут быть представлены как завершенные, так и текущие фотопроекты. Фотосерии могут быть любого жанра - документальные, концептуальные и репортажные.

Конкурсанты могут принимать участие в трех категориях: профессиональные фотографы, любители и номинация одного кадра. Участники первых двух категорий имеют право подать только одну серию фотографий. Участник категории одного кадра имеет право отправить не более трех отдельных фотографий.