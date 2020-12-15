Кахи Кавсадзе победил коронавирус

За течением болезни выдающегося актера следила вся страна. Сегодня он вполне здоров и чувствует себя хорошо

ТБИЛИСИ, 15 дек — Sputnik. Знаменитый грузинский актер театра и кино 85-летний Кахи Кавсадзе выздоровел после заражения коронавирусом.

Директор Первой университетской клиники Леван Ратиани отметил, что артиста выписали из больницы накануне, 14 декабря, во второй половине дня.

На данный момент Кавсадзе чувствует себя хорошо, его состояние стабильно.

Кахи Кавсадзе был госпитализирован в Первую университетскую клинику 28 ноября. Уже на следующий день ему диагностировали COVID-19. Инфицирован также брат актера Имери Кавсадзе.

Актер отпраздновал 85-летний юбилей 5 июня. На протяжении десятилетий он является ведущим актером Тбилисского академического театра имени Шота Руставели. На его счету яркие театральные постановки, а также участие в более 80 фильмах.

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Среди работ актера в кино – роли в фильмах "Мелодии Верийского квартала", "Древо желания", "Покаяние", "Белое солнце пустыни", "Житие Дон Кихота и Санчо". В 2011 году режиссер Нана Джанелидзе сняла документальный фильм об артисте – "Кахи Кавсадзе. А есть ли там театр?!"