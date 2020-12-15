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Зура Джоиджашвили

"Он похудел до 37 кг": в Грузии собирают деньги на спасение певца Зураба Доиджашвили

Photo: Zura Doijashvili / FB
Культура
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Темы:
Культурная жизнь Грузии (2186)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/culture/20201215/250344214/On-pokhudel-do-37-kg-v-Gruzii-sobirayut-dengi-na-spasenie-pevtsa-Zuraba-Doidzhashvili-.html

Коллеги, друзья исполнителя и Палата культуры Грузии намерены вернуть Доиджашвили на родину на реанимационном самолете

ТБИЛИСИ, 15 дек — Sputnik. В Грузии Палата культуры собирается провести благотворительный марафон в поддержку известного грузинского певца Зураба Доиджашвили, который борется с тяжелой болезнью в Израиле.

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В интервью Sputnik Грузия глава организации Давид Окиташвили рассказал, что состояние артиста очень тяжелое – почти два месяца Джоиджашвили не приходил в сознание.

"Мы хотим провести этот марафон, чтобы успеть привести Зураба в Грузию, пока его сердце выдержит. Поэтому мы начали собирать деньги для этого. И уже многие люди, несмотря на сложную ситуацию, вызванную пандемией, помогли нам и до сих пор высказывают желание помочь. Сейчас состояние Зураба тяжелое, он похудел до 37 килограмм. Надежды на спасение нет", – сказал Окиташвили.

По словам друга Джоиджашвили Нугзара Квашали, израильские врачи долго не могли поставить Зурабу диагноз, но по его информации – у музыканта болезнь легких. Он подключен к искусственному дыханию.

Сегодня коллеги, друзья исполнителя и Палата культуры Грузии хотят вернуть Доиджашвили в страну на реанимационном самолете. Для этого необходима сумма 66 тысяч лари (20 тысяч долларов).

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Благотворительный марафон состоится 18 декабря, с 09:15 до 10:00 в прямом эфире Первого канала. В нем примут участие друзья и коллеги артиста.

Зураб Доиджашвили родился 17 августа 1963 года, в семье педагога русского языка и литературы и строителя. Сам по профессии Доиджашвили тоже строитель, но случилось так, что именно музыке Зураб посвятил всю свою жизнь.

Зураб Доиджашвили – автор хитов "Проспект Меликишвили", "Тбилиси – город золотой", "Я люблю все старое", "Районные парни", "Я скучаю по Тбилиси", "Девочка-снежинка", "Восходи, солнце" и другие.

Темы:
Культурная жизнь Грузии (2186)


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