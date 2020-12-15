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Мужчина снимает на смартфон видео с праздничного концерта

Грузинский фестиваль "Новогодние музыкальные встречи" готовит серию онлайн-концертов

© Sputnik / Alex Shlamov
Культура
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Темы:
Культурная жизнь Грузии (2187)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/culture/20201215/250348580/Gruzinskiy-festival-Novogodnie-muzykalnye-vstrechi-gotovit-seriyu-onlayn-kontsertov.html

Откроет фестиваль камерный оркестр "Симфониетта Грузии" с произведениями великого композитора Гии Канчели

ТБИЛИСИ, 15 дек — Sputnik. Двадцать третий по счету грузинский Международный фестиваль "Новогодние музыкальные встречи" готовит для слушателей серию онлайн-концертов, которые пройдут 15, 19 и 23 декабря.

Международный тбилисский театральный фестиваль
photo: Tbilisi International / FB
Тбилисский театральный фестиваль пройдет онлайн и покажет спектакли бесплатно

Как отмечают организаторы, из-за того что пандемия COVID-19 помешала провести фестиваль в привычном формате, в нем не смогли поучаствовать зарубежные звезды. Однако мероприятие все же состоится, хоть и виртуально. А все концерты можно будет посмотреть на официальной странице  Тбилисской государственной консерватории им. В. Сараджишвили в Facebook.

Откроется фестиваль 15 декабря концертом, посвященным легендарному грузинского композитору Гие Канчели - в честь 85-летия со дня рождения маэстро. Выступит тбилисский государственный камерный оркестр "Симфоньетта Грузии" под руководством дирижера Мириана Хухунаишвили. В программе вечера миниатюры для оркестра.

Второй концерт запланирован на 19 декабря: зрители смогут поприсутствовать на онлайн вечере вокальной музыки. На концерте выступят такие артисты, как Саломе Джикия (сопрано), Ирина Алексидзе (мецо-сопрано), Армаз Дарашвили (тенор) и Николоз Лагвилава (баритон). В программе вечера произведения Пуччини, Оффенбаха, Бизе и Верди.

В последний день фестиваля – 23 декабря организаторы представят вечер джаза, на котором сыграют пианист Зура Рамишвили, контрабасист Павле Квачадзе, саксофонист Каха Джагашвили и на ударных Заза Церцвадзе.

Международный фестиваль "Новогодние музыкальные встречи" проводится в Грузии с 1997 года по инициативе народной артистки Грузии, ректора Тбилисской государственной консерватории им. В. Сараджишвили пианистки Мананы Доиджашвили.

Темы:
Культурная жизнь Грузии (2187)


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