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Рукописное Евангелие ХIV века сдвумя и тремя слоями текста

В Грузии приступили к реставрации уникального Евангелия XII века

photo: National Archives of Georgia
Культура
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Темы:
Культурная жизнь Грузии (2188)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/culture/20201216/250355860/V-Gruzii-pristupili-k-restavratsii-unikalnogo-Evangeliya-XII-veka.html

На протяжении восьми веков это был первый случай, когда Евангелие покинуло Сванети. До реставрации Святое писание хранилось в огнестойком сейфе

ТБИЛИСИ, 16 дек — Sputnik. В грузинском Национальном архиве при Минюсте приступили к реставрации Евангелия XII века. Депутаты парламента и представители местного самоуправления уже посетили лабораторию Нацархива, чтобы ознакомиться с проведенными работами.

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Уникальная рукопись была передана в архив на реставрацию в мае 2020 года из села Лахамули муниципалитета Местия, а через 18 месяцев полностью восстановленная святыня будет возвращена в село.

На протяжении восьми веков это был первый случай, когда Евангелие покинуло Сванети. За процессом восстановления писания будет поэтапно наблюдать специально созданный из местных жителей совет.

Примечательно, что доставку уникального Евангелия из Сванети в Тбилиси в целях безопасности сопровождала патрульная полиция. В грузинской столице его реставрацией занялись лучшие специалисты Нацархива.

До реставрации Евангелие хранилось в огнестойком сейфе, который покидало в редких, но важных случаях.

Темы:
Культурная жизнь Грузии (2188)


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