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За 2020 год грузинский киноцентр отреставрировал восемь фильмов начала XX века

© Sputnik / Denis Aslanov
Культура
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Темы:
Культурная жизнь Грузии (2189)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/culture/20201216/250359486/Za-2020-god-gruzinskiy-kinotsentr-otrestavriroval-vosem-filmov-nachala-XX-veka.html

Речь идет о реставрации копий картин, полученных из Государственного фонда кинофильмов Российской Федерации

ТБИЛИСИ, 16 дек — Sputnik. Восемь кинокартин прошлого столетия удалось отреставрировать за 2020 год специалистам Национального центра кинематографии Грузии, сообщается на сайте ведомства.

Кинопленка
© photo: Sputnik / Artem Zhitenev
Отреставрированную версию фильма "Майя из Цхнети" покажут в онлайн-формате

Киноцентр объявил 2020 год – годом кинематографа 1920-х. И, несмотря на то, что пандемия COVID-19 помешала проведению ряда запланированных в связи с этим событием мероприятий, Центр все же максимально осуществил проект по восстановлению картин начала XX века.

Речь идет о копиях фильмов, полученных из Государственного фонда кинофильмов Российской Федерации. Среди отреставрированных картин "Разбойник Арсен", "Гоги Ратиани", "Кто виноват", "Саба", "Элисо" и другие.

"Параллельно была завершена работа над книгой "Грузинское кино 1920-х годов", в которой отражена работа режиссеров, которые творили в это важное десятилетие развития грузинского кинематографа. Книгу планируется опубликовать в 2021 году", - говорится в сообщении киноцентра.

Кинематографическое наследие - один из главных приоритетов Национального киноцентра, поэтому 2021 год киноцентр уже объявил годом кино 1930-х годов. Таким образом, в будущем году планируется начать реставрацию фильмов именно этой эпохи. Также ожидается масштабная ретроспектива уже отреставрированных фильмов, цикл киноконференций и публичных лекций.

Кроме того, в киноцентре отмечают, что из года в год растет интерес международных кинофестивалей к грузинскому кинематографическому наследию, а тщательно отреставрированные фильмы в сотрудничестве с Национальным архивом соответствуют фестивальным стандартам.

Темы:
Культурная жизнь Грузии (2189)


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