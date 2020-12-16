За 2020 год грузинский киноцентр отреставрировал восемь фильмов начала XX века

ТБИЛИСИ, 16 дек — Sputnik. Восемь кинокартин прошлого столетия удалось отреставрировать за 2020 год специалистам Национального центра кинематографии Грузии, сообщается на сайте ведомства.

Киноцентр объявил 2020 год – годом кинематографа 1920-х. И, несмотря на то, что пандемия COVID-19 помешала проведению ряда запланированных в связи с этим событием мероприятий, Центр все же максимально осуществил проект по восстановлению картин начала XX века.

Речь идет о копиях фильмов, полученных из Государственного фонда кинофильмов Российской Федерации. Среди отреставрированных картин "Разбойник Арсен", "Гоги Ратиани", "Кто виноват", "Саба", "Элисо" и другие.

"Параллельно была завершена работа над книгой "Грузинское кино 1920-х годов", в которой отражена работа режиссеров, которые творили в это важное десятилетие развития грузинского кинематографа. Книгу планируется опубликовать в 2021 году", - говорится в сообщении киноцентра.

Кинематографическое наследие - один из главных приоритетов Национального киноцентра, поэтому 2021 год киноцентр уже объявил годом кино 1930-х годов. Таким образом, в будущем году планируется начать реставрацию фильмов именно этой эпохи. Также ожидается масштабная ретроспектива уже отреставрированных фильмов, цикл киноконференций и публичных лекций.

Кроме того, в киноцентре отмечают, что из года в год растет интерес международных кинофестивалей к грузинскому кинематографическому наследию, а тщательно отреставрированные фильмы в сотрудничестве с Национальным архивом соответствуют фестивальным стандартам.