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Актер театра и кино Руслан Микаберидзе

Ушел из жизни грузинский актер Руслан Микаберидзе

photo: National Library of Georgia
Культура
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Темы:
Культурная жизнь Грузии (2190)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/culture/20201216/250360226/Ushel-iz-zhizni-gruzinskiy-akter-Ruslan-Mikaberidze.html

Наиболее известная роль актера — Гиви Иванович, командир летного отряда аэропорта Телави в фильме "Мимино" Данелия

ТБИЛИСИ, 16 дек — Sputnik. В Грузии ушел из жизни актер театра и кино Руслан Микаберидзе - выдающемуся артисту было 80 лет.

Руслан Микаберидзе - заслуженный артист Грузии, родился в 1939 году в Харькове. В кино начал сниматься в 1966 году. Сыграл более чем в сорока художественных фильмах, в основном — в ролях второго плана и эпизодах. Наиболее известная роль — Гиви Иванович, командир летного отряда аэропорта Телави в фильме "Мимино" Георгия Данелия. Работал на киностудии "Грузия-фильм".

Грузинские актеры театра и кино Гурам Сагарадзе и Руслан Микаберидзе
© photo: Sputnik / Rukhyan
Грузинские актеры театра и кино Гурам Сагарадзе и Руслан Микаберидзе

В разные годы выступал в Государственном академическом театре им. К. Марджанишвили, был актером Государственного драматического театра им. Ш. Руставели. Руслан Микаберидзе также опубликовал несколько сборников стихов.

Темы:
Культурная жизнь Грузии (2190)


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