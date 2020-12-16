Ушел из жизни грузинский актер Руслан Микаберидзе

ТБИЛИСИ, 16 дек — Sputnik. В Грузии ушел из жизни актер театра и кино Руслан Микаберидзе - выдающемуся артисту было 80 лет.

Руслан Микаберидзе - заслуженный артист Грузии, родился в 1939 году в Харькове. В кино начал сниматься в 1966 году. Сыграл более чем в сорока художественных фильмах, в основном — в ролях второго плана и эпизодах. Наиболее известная роль — Гиви Иванович, командир летного отряда аэропорта Телави в фильме "Мимино" Георгия Данелия. Работал на киностудии "Грузия-фильм".

© photo: Sputnik / Rukhyan Грузинские актеры театра и кино Гурам Сагарадзе и Руслан Микаберидзе

В разные годы выступал в Государственном академическом театре им. К. Марджанишвили, был актером Государственного драматического театра им. Ш. Руставели. Руслан Микаберидзе также опубликовал несколько сборников стихов.