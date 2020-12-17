Грузинское янтарное вино включили в международный список особых вин

В Минсельхозе отметили, что это стало одним из главных успехов винодельческой отрасли страны в 2020 году

ТБИЛИСИ, 17 дек — Sputnik. Грузинские вина, изготовленные традиционным грузинским способом – методом брожения виноградного сока на чаче (мезга) – включены в список специальных напитков Международной организации винограда и вина (OIV), рассказал и. о. министра окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Леван Давиташвили, представляя отчет о проделанной работе за 2020 год.

Данное решение Генеральная Ассамблея OIV приняла 26 ноября текущего года. В 2017 году организация в ускоренном порядке приняла заявку Грузии на включение белых вин с длительной мацерацией в список специальных вин OIV.

До сих пор в специальную винную карту организации входило всего семь вин: игристые вина, газированные вина, крепленые вина, ликерные вина, сладкие вина с остаточным сахаром, полученным из винограда, "ледяное вино", и вина, выдержанные на дрожжах.

По словам Давиташвили, это стало одним из главных успехов винодельческой отрасли страны в 2020 году. Теперь в Международном кодексе энологической практики появятся новые положения, отражающее решение OIV. Потребители, а также члены жюри разных конкурсов будут проинформированы об особенностях этой категории вин, чтобы они могли дать соответствующие оценки, отметил он.

Также, по информации Давиташвили, 2020 год был особенно успешным для виноградарства и виноделия, в плане развития системы наименований мест происхождения вин в Грузии. К охраняемым географическим наименованиям по месту происхождения винной продукции, зарегистрированной в Грузии, были добавлены четыре вина: "Салхино Оджалеши", "Ахмета", "Царапи" и "Ахоеби".

На сегодняшний день в Национальном центре интеллектуальной собственности Грузии (Сакпатент) уже зарегистрировано 24 наименования вина по месту происхождения.

Международная организация виноградарства и виноделия является межправительственной организацией, которая занимается техническими и научными аспектами виноградарства и виноделия. В нее входят до 50 стран-участниц, а также десяток международных организаций в качестве независимых наблюдателей.