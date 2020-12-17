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Портрет джентельмена Питера Янса Поурбуса

Грузия вернула уникальный портрет XVI века из коллекции князя Дадиани

photo: Art Palace Ge / FB
Культура
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Темы:
Культурная жизнь Грузии (2195)
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https://sputnik-georgia.ru/culture/20201217/250374188/Gruziya-vernula-unikalnyy-portret-XVI-veka-iz-kollektsii-knyazya-Dadiani.html

Князь был довольно богатым человеком и располагал одной из лучших по тем временам коллекций произведений европейского искусства

ТБИЛИСИ, 17 дек — Sputnik. Портрет джентельмена с черепом, автором которого является фламандский художник эпохи Возрождения Питер Янс Поурбус (Pieter Jansz. Pourbus), ранее принадлежавший грузинскому князю, генерал-лейтенанту русской армии и шахматисту Андриа (Андрею) Дадиани, вернулся в Грузию.

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© photo: Sputnik
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Об этом сообщил глава Дворца искусств - Музея истории Грузии Георгий Каландия. По словам Каландия, живопись этого жанра, а это один из лучших образцов Северного Возрождения, является единственным экземпляром подобного стиля в Грузии. Полотно датируется 1523-1584 гг.

"Картина написана маслом на дубовой основе. На ней изображен джентельмен в черной европейской одежде, с белым воротником и парой украшений. Полотно принадлежит к жанру "memento mori". В средние века размышления о преходящей природе земной жизни стали широко известной практикой и поэтому получили такое название, что с латинского переводится как "помни о смерти", - поясняет Каландия.

Как отмечает директор музея, ранее эта картина хранилась в собрании Андрея Дадиани в Киевском дворце. Он был сыном владетельного князя Мегрелии, Давида I и Екатерины Чавчавадзе, младшим братом последнего Владетельного князя Мегрелии Дадиани Николая Давидовича. Князь был довольно богатым человеком и располагал одной из лучших по тем временам коллекций произведений европейского искусства.

Каландия сообщает, что есть фотография, на которой эта картина висит на одной из стен дворца Андрея Дадиани в Киеве. После смерти Дадиани в 1910 году многие из его предметов были распроданы из Киевского дворца.

В деле приобретения и доставки этого шедевра из Европы в Грузию Георгий Каландия благодарит Грузинский университет имени Давида Агмашенебели и его ректора Темура Коридзе за "благотворительность и активную поддержку".

Темы:
Культурная жизнь Грузии (2195)


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