Грузия вернула уникальный портрет XVI века из коллекции князя Дадиани

Князь был довольно богатым человеком и располагал одной из лучших по тем временам коллекций произведений европейского искусства

ТБИЛИСИ, 17 дек — Sputnik. Портрет джентельмена с черепом, автором которого является фламандский художник эпохи Возрождения Питер Янс Поурбус (Pieter Jansz. Pourbus), ранее принадлежавший грузинскому князю, генерал-лейтенанту русской армии и шахматисту Андриа (Андрею) Дадиани, вернулся в Грузию.

Об этом сообщил глава Дворца искусств - Музея истории Грузии Георгий Каландия. По словам Каландия, живопись этого жанра, а это один из лучших образцов Северного Возрождения, является единственным экземпляром подобного стиля в Грузии. Полотно датируется 1523-1584 гг.

"Картина написана маслом на дубовой основе. На ней изображен джентельмен в черной европейской одежде, с белым воротником и парой украшений. Полотно принадлежит к жанру "memento mori". В средние века размышления о преходящей природе земной жизни стали широко известной практикой и поэтому получили такое название, что с латинского переводится как "помни о смерти", - поясняет Каландия.

Как отмечает директор музея, ранее эта картина хранилась в собрании Андрея Дадиани в Киевском дворце. Он был сыном владетельного князя Мегрелии, Давида I и Екатерины Чавчавадзе, младшим братом последнего Владетельного князя Мегрелии Дадиани Николая Давидовича. Князь был довольно богатым человеком и располагал одной из лучших по тем временам коллекций произведений европейского искусства.

Каландия сообщает, что есть фотография, на которой эта картина висит на одной из стен дворца Андрея Дадиани в Киеве. После смерти Дадиани в 1910 году многие из его предметов были распроданы из Киевского дворца.

В деле приобретения и доставки этого шедевра из Европы в Грузию Георгий Каландия благодарит Грузинский университет имени Давида Агмашенебели и его ректора Темура Коридзе за "благотворительность и активную поддержку".