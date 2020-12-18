В Тбилиси тяжелобольному певцу Зурабу Доиджашвили откроют именную звезду

Состоится и марафон по сбору средств. Друзья и коллеги исполнителя хотят собрать деньги для того, чтобы привести Доиджашвили на родину на реанимационном самолете

ТБИЛИСИ, 18 дек — Sputnik. Известному грузинскому певцу Зурабу Доиджашвили в пятницу, 18 декабря, откроют звезду в Тбилиси, перед столичным концертным залом (Филармония).

На данный момент грузинский артист находится в Израиле, где борется с тяжелой болезнью, Доиджашвили уже два месяца не приходил в себя.

Палата культуры в связи с этим объявила о проведении благотворительного марафона 18 декабря с 09:15 до 10:00 в прямом эфире Первого канала, где выступят артисты и друзья Доиджашвили. Сбор средств необходим для того, чтобы привести Доиджашвили на родину с помощью реанимационного самолета. Для этого нужна сумма 66 тысяч лари (20 тысяч долларов).

Зураб Доиджашвили родился 17 августа 1963 года, в семье педагога русского языка и литературы и строителя. Сам по профессии Доиджашвили тоже строитель, но случилось так, что именно музыке Зураб посвятил всю свою жизнь.

Зураб Доиджашвили – автор хитов "Проспект Меликишвили", "Тбилиси – город золотой", "Я люблю все старое", "Районные парни", "Я скучаю по Тбилиси", "Девочка-снежинка", "Восходи, солнце" и другие.