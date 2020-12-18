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Пустой зрительский зал

В Грузии артистам помогут перенести коронавирусный кризис

© Sputnik / Denis Aslanov
Культура
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Темы:
Культурная жизнь Грузии (2196)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/culture/20201218/250371345/V-Gruzii-artistam-pomogut-perenesti-koronavirusnyy-krizis.html

Сфера культуры и искусства оказалась в Грузии, как и во всем мире, одной из самых уязвимых сфер во время кризиса пандемии COVID-19

ТБИЛИСИ, 18 дек — Sputnik. Грузинский цифровой канал об искусстве и культуре "Артареа" запустил движение "Общество для артистов" – проект призван помочь деятелям культуры в тяжелое время коронавирусного кризиса.

© CC0 / Pixabay
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В период ковид-ограничений – закрытых театров, музеев, книжных магазинов и запрета на все культурные мероприятия – грузинские артисты столкнулись с суровой реальностью, отмечают авторы проекта. Именно поэтому "Артареа" решила объявить сбор средств для артистов, которые остались без заработка во время пандемии.

В рамках этой благотворительной кампании 27 декабря в 22:00 запланирован лайв-концерт, в котором примут участие более 50 музыкантов, а также различные артисты или писатели, которые выступят с речью и призовут общество не оставаться равнодушными к деятелям культуры в трудный момент.

Концерт можно будет увидеть на канале "Артареа" и других цифровых площадках. А для того, чтобы  получить помощь, артистам необходимо зарегистрироваться на сайте кампании. 

Проект "Общество для артистов" осуществляется при поддержке Национальной парламентской библиотеки Грузии, Тбилисского государственного драматического театра им. К. Марджанишвили, Дома писателей, Ассоциации книгоиздателей и распространителей книг Грузии и других.

Темы:
Культурная жизнь Грузии (2196)


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