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Игра на фортепиано

Тбилисский молодежный оркестр готовит серию концертов на Новый год

© photo: Sputnik / Konstantin Chalabov
Культура
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Темы:
Культурная жизнь Грузии (2198)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/culture/20201218/250381858/Tbilisskiy-molodezhnyy-orkestr-gotovit-seriyu-kontsertov-na-Novyy-god.html

В связи с эпидемией коронавируса Национальный дворец и Тбилисский молодежный оркестр представят новогодний концерт в онлайн-формате

ТБИЛИСИ, 18 дек — Sputnik. Тбилисский молодежный оркестр при Национальном дворце учащейся молодежи и камерный оркестр "Симфониетта Грузии" предлагают серию концертов на Новый год – посвящены вечера будут 250-летию со дня рождения великого немецкого композитора Людвига ван Бетховена.

Певица Кэти Мелуа
© photo: AFP 2020 / GUILLAUME SOUVANT
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Запись рождественского концерта уже началась. Тбилисский молодежный оркестр исполняет симфонию Бетховена вместе с дирижером Мирианом Хухунаишвили в знаменитом зеркальном зале Национального дворца. В выступлениях примут участие известные грузинские пианисты-вирутозы, лауреаты международных премий – Сандро Небиеридзе и Сандро Гегецкори.

В программе – концерты для фортепиано с оркестром №4 и №5, четвертая симфония Бетховена и увертюра для балета "Творения Прометея". 

В связи с эпидемией коронавируса Национальный дворец и Тбилисский молодежный оркестр представят новогодний концерт в онлайн-формате.

Тбилисский молодежный оркестр отменил из-за пандемии COVID-19 уже четырнадцать важных концертов за рубежом. Тем не менее, музыкантам все же удалось организовать интересный новогодний концерт. Зрители смогут посмотреть онлайн-концерт на официальной странице Национального дворца в Facebook.

Темы:
Культурная жизнь Грузии (2198)


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