Тбилисский молодежный оркестр готовит серию концертов на Новый год

В связи с эпидемией коронавируса Национальный дворец и Тбилисский молодежный оркестр представят новогодний концерт в онлайн-формате

ТБИЛИСИ, 18 дек — Sputnik. Тбилисский молодежный оркестр при Национальном дворце учащейся молодежи и камерный оркестр "Симфониетта Грузии" предлагают серию концертов на Новый год – посвящены вечера будут 250-летию со дня рождения великого немецкого композитора Людвига ван Бетховена.

Запись рождественского концерта уже началась. Тбилисский молодежный оркестр исполняет симфонию Бетховена вместе с дирижером Мирианом Хухунаишвили в знаменитом зеркальном зале Национального дворца. В выступлениях примут участие известные грузинские пианисты-вирутозы, лауреаты международных премий – Сандро Небиеридзе и Сандро Гегецкори.

В программе – концерты для фортепиано с оркестром №4 и №5, четвертая симфония Бетховена и увертюра для балета "Творения Прометея".

В связи с эпидемией коронавируса Национальный дворец и Тбилисский молодежный оркестр представят новогодний концерт в онлайн-формате.

Тбилисский молодежный оркестр отменил из-за пандемии COVID-19 уже четырнадцать важных концертов за рубежом. Тем не менее, музыкантам все же удалось организовать интересный новогодний концерт. Зрители смогут посмотреть онлайн-концерт на официальной странице Национального дворца в Facebook.