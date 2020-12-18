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Представитель Грузии Ото Немсадзе на Международном конкурсе песни Евровидение-2019

Как заработать в Новый год? Участник Евровидения раскритиковал запрет концертов в Грузии

© photo: Sputnik / Vladimir Astapkovich
Культура
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Темы:
Культурная жизнь Грузии (2200)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/culture/20201218/250385108/Kak-zarabotat-v-Novyy-god-Uchastnik-Evrovideniya-raskritikoval-zapret-kontsertov-v-Gruzii.html

В преддверии Нового года и в условиях запрета на культурные и развлекательные мероприятия, среди музыкантов страны остро встал вопрос о необходимости заработка на праздниках

ТБИЛИСИ, 18 дек — Sputnik. Грузинский представитель на "Евровидении - 2019", певец Ото Немсадзе выступил с критикой запрета на проведение концертов в условиях пандемии COVID-19.

По словам исполнителя, он не понимает, почему люди могут отдыхать в гостиницах, где ежедневно встречаются и контактируют, а проводить концерт на 50 человек в этой же гостинице запрещено.

"Я давно ни о чем не высказываюсь. Подчиняюсь всем ограничениям, дистанцируюсь от политической суматохи. Но нам что, умирать от голода? Или мне интересны те люди, которые ругают нас из-за новогодних концертов, а сами весь год живут на государственную зарплату. А что делать мне, если я даже не могу себя назвать самозанятым", – пишет певец в Facebook.

Пустой зрительский зал
© Sputnik / Denis Aslanov
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Ранее мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил о том, что не оставит на Новый год представителей эстрады без работы и даст возможность выступить им на новогоднем концерте, чтобы создать праздничное настроение всем жителям страны. На гала-концерт без зрителей столичные власти намерены потратить почти 500 тысяч лари (около $153 тыс.). Однако, кто из исполнителей выступит на этом вечере – пока неизвестно.

Музыкант и автор-исполнитель Ото Немсадзе – родом из города Гори (Шида Картли). Родился 18 июня 1989 года. Является победителем множества музыкальных конкурсов. Среди них "Джеостари" (2010), "Браво" (2014). Ото также был финалистом украинского "Голоса" (2013) и призером второго места грузинского аналога шоу "Один в один" (2015). В 2013 году Ото Немсадзе выпустил дебютный альбом "Пикребис згва" ("Море мыслей").

Немсадзе получил возможность участвовать в конкурсе Евровидение благодаря победе в шоу "Сакартвелос варсклави" ("Звезда Грузии"). Он выступил в первом полуфинале Евровидения с песней "Сул цин иаре" ("Иди только вперед"), однако в финал пройти не смог.

Темы:
Культурная жизнь Грузии (2200)


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