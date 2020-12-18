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Кутаиси - эпидемия коронавируса. Прохожие в масках в городском парке

Город Кутаиси примет консультативный форум культурных маршрутов в 2021 году

© Sputnik / STRINGER
Культура
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Темы:
Культурные памятники и церкви Грузии (47)
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https://sputnik-georgia.ru/culture/20201218/250391708/Gorod-Kutaisi-primet-konsultativnyy-forum-kulturnykh-marshrutov-v-2021-godu.html

Культурные маршруты - одно из приоритетных направлений Совета Европы и направлено ​​на представление различных стран с точки зрения общего культурного наследия

ТБИЛИСИ, 18 дек — Sputnik. В 2021 году в городе Кутаиси (регион Имерети) состоится десятый консультативный форум культурных маршрутов Совета Европы, сообщает Министерство образования Грузии.

Международный форум пройдет в Кутаиси с 29 сентября по 1 октября 2021 года. Консультативный форум - это ежегодное собрание операторов сети культурных маршрутов Совета Европы, организаций международного культурного наследия и туризма, местных и региональных властей, гражданского общества и частного сектора в области туризма, наследия и культуры. Это важнейшее событие в программе культурных маршрутов.

Жители города и туристы гуляют по району Абанотубани у памятника соколу и фазану
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Соглашение подписали со стороны Грузии заместитель министра образования, науки, культуры и спорта Леван Харатишвили и мэр города Кутаиси Иосеб Хахалеишвили, а со стороны Совета Европы Стефано Доминиано.

На церемонии подписания присутствовала Наталья Вутова, глава офиса Совета Европы в Грузии в качестве почетного члена. В рамках мероприятия также прошла презентация ролика, подготовленного к форуму 2021.

Грузия стала 27-м государством-участником расширенного соглашения Совета Европы о культурных маршрутах в 2016 году. Эта платформа является одним из приоритетных направлений Совета Европы и направлена ​​на представление различных стран с точки зрения общего культурного наследия.

Темы:
Культурные памятники и церкви Грузии (47)
Теги:
Кутаиси, Грузинская культура, культура, Совет Европы


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