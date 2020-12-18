Город Кутаиси примет консультативный форум культурных маршрутов в 2021 году

Культурные маршруты - одно из приоритетных направлений Совета Европы и направлено ​​на представление различных стран с точки зрения общего культурного наследия

ТБИЛИСИ, 18 дек — Sputnik. В 2021 году в городе Кутаиси (регион Имерети) состоится десятый консультативный форум культурных маршрутов Совета Европы, сообщает Министерство образования Грузии.

Международный форум пройдет в Кутаиси с 29 сентября по 1 октября 2021 года. Консультативный форум - это ежегодное собрание операторов сети культурных маршрутов Совета Европы, организаций международного культурного наследия и туризма, местных и региональных властей, гражданского общества и частного сектора в области туризма, наследия и культуры. Это важнейшее событие в программе культурных маршрутов.

Соглашение подписали со стороны Грузии заместитель министра образования, науки, культуры и спорта Леван Харатишвили и мэр города Кутаиси Иосеб Хахалеишвили, а со стороны Совета Европы Стефано Доминиано.

На церемонии подписания присутствовала Наталья Вутова, глава офиса Совета Европы в Грузии в качестве почетного члена. В рамках мероприятия также прошла презентация ролика, подготовленного к форуму 2021.

Грузия стала 27-м государством-участником расширенного соглашения Совета Европы о культурных маршрутах в 2016 году. Эта платформа является одним из приоритетных направлений Совета Европы и направлена ​​на представление различных стран с точки зрения общего культурного наследия.