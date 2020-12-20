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Давид Андгуладзе

В Грузии скончался режиссер Давид Андгуладзе

photo: Shota Rustaveli Theater and Film State University of Georgia / FB
Культура
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Потери 2020: кто ушел из жизни (18)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/culture/20201220/250400782/V-Gruzii-skonchalsya-rezhisser-David-Andguladze.html

Андгуладзе основал и был художественным руководителем "Железного театра", а также основателем и директором "Арт-центра"

ТБИЛИСИ, 20 дек - Sputnik. На 64-м году жизни скончался грузинский режиссер Давид Андгуладзе, с чьим именем связана не одна громкая театральная премьера, информацию распространяет Государственный университет театра и кино им. Руставели на своей странице в Facebook.

"Его смерть - невосполнимая утрата для грузинской театральной общественности", - говорится в сообщении.

С 1982-1985 года Давид Андгуладзе работал режиссером в театре Марджанишвили. Самой яркой работой за этот период стал спектакль "Хранители Грааля" по одноименному роману Григола Робакидзе с Отаром Мегвинетухуцеси в роли князя Георгия Орбелиани.

Долгие годы был художественным руководителем театра Ахметели.

Андгуладзе основал и был художественным руководителем "Железного театра", а также основателем и директором "Арт-центра". Он был доцентом Грузинского государственного университета театра и кино им. Шота Руставели.

Темы:
Потери 2020: кто ушел из жизни (18)


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