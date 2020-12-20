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Тбилисский Государственный академический театр им. Шота Руставели

"Унес с собой эпоху..." - не стало актера Гоги Кавтарадзе

© Sputnik / Levan Avlabreli
Культура
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https://sputnik-georgia.ru/culture/20201220/250402428/Unes-s-soboy-epokhu---ne-stalo-aktera-Gogi-Kavtaradze.html

Кавтарадзе запомнился зрителю яркими ролями в фильмах: "Не горюй", "Мелодии Верийского квартала", "Кукарача", "Возвращения Будулая"

ТБИЛИСИ, 20 дек - Sputnik. Не стало народного артиста Грузии, режиссера и сценариста Гоги Кавтарадзе, известие о кончине 80-летнего актера опубликовал на своей странице в Facebook телеведущий Георгий Гасвиани.

"Умер Гоги Кавтарадзе... Он унес с собой эпоху. Настоящий человек! Настоящий мужчина и гениальный артист! Режиссер! Мой преподаватель в Театральном университете. Он также сыграл для нас много хороших ролей, и мы вместе играли на сцене! Он нас многому научил! Настоящий профессионал!" - написал Гасвиани.

По его словам, в этом году должно было быть открытие звезды Гоги Кавтарадзе. Планам помешала пандемия.

Гоги Кавтарадзе родился в Тбилиси 2 апреля 1940 года. Детство актера пришлось на тяжелые военные и послевоенные годы. Окончил режиссерский факультет Государственного университета театра и кино им. Руставели. С 17-ти лет работал в академическом театре им. К. Марджанишвили, был рабочим сцены, режиссером и актером этого театра. С 1962 года — актер и режиссер (с 1967) академического театра им. Ш. Руставели, вернулся в этот театр в 1973 году. В 1969—1972 годах — главный режиссер Батумского театра им. И. Чавчавадзе. С 1974 года — педагог кафедры актерского мастерства .

В 1976—1982 годах — директор Кутаисского художественного театра им. Л. Месхишвили. С 1982 года — художественный руководитель и директор Сухумского драматического театра им. К. Гамсахурдия.

Гоги Кавтарадзе запомнился зрителю яркими ролями в фильмах: "Не горюй", "Мелодии Верийского квартала", "Кукарача", "Возвращения Будулая".

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