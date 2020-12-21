Его героев любили – соболезнования в связи с кончиной Гоги Кавтарадзе

Соболезнования по поводу смерти известного грузинского актера и режиссера выразили министры культуры и иностранных дел Грузии, а также мэр Тбилиси

ТБИЛИСИ, 21 дек - Sputnik. Министр образования, науки, культуры и спорта Михаил Чхенкели выразил соболезнования в связи с кончиной актера театра и кино, режиссера Гоги Кавтарадзе, сообщает пресс-служба ведомства.

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"Он был деятелем искусства, который всю жизнь служил грузинскому театру и кино, и на сцене грузинского театра поставил не один интересный и впечатляющий спектакль. Его герои пользуются большой любовью, что является безусловным признанием таланта актера. Он вырастил не одно талантливое поколение. Вклад Гоги Кавтарадзе в грузинскую культуру и его заслуги перед Грузией бесценны. Всем сердцем соболезную с этой утратой семье, близким, коллегам и в целом всему грузинскому обществу", – написал Чхенкели.

Соболезнования выразил и министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани, опубликовав на своей странице в Facebook фотографию, снятую вместе с Кавтарадзе.

"Я очень расстроился, узнав о кончине господина Гоги. Наша страна потеряла не только большого человека искусства, но и очень хорошего человека, который своей жизнью, нравственностью, мужеством давал большой пример современности и нашему будущему поколению. Он внес большой вклад в спасении и сохранение Сухумского театра во время самого сложного периода страны", – написал Залкалиани.

Свои соболезнования принес и мэр Тбилиси Каха Каладзе.

"Среди нас больше нет любимого всеми актера Гоги Кавтарадзе. Для нас, лично для меня, он был соратником и старшим другом. Соболезную его семье и друзьям", – написал Каладзе.

Гоги Кавтарадзе родился в Тбилиси 2 апреля 1940 года. Детство актера пришлось на тяжелые военные и послевоенные годы. Окончил режиссерский факультет Государственного университета театра и кино им. Руставели. С 17 лет работал в академическом театре им. К. Марджанишвили, был рабочим сцены, режиссером и актером этого театра. С 1962 года – актер и режиссер (с 1967) академического театра им. Ш. Руставели, вернулся в этот театр в 1973 году. В 1969-1972 годах – главный режиссер Батумского театра им. И. Чавчавадзе. С 1974 года – педагог кафедры актерского мастерства .

В 1976-1982 годах – директор Кутаисского художественного театра им. Л. Месхишвили. С 1982 года – художественный руководитель и директор Сухумского драматического театра им. К. Гамсахурдия.

Гоги Кавтарадзе запомнился зрителю яркими ролями в фильмах: "Не горюй", "Мелодии Верийского квартала", "Кукарача", "Возвращения Будулая".