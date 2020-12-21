"Ничего не работает, все напуганы" – режиссер Цинцадзе о съемках кино во время пандемии

Режиссер осознает, что в период ограничений снимать кино очень сложно, на одержим идеей и намерен приступить к съемкам в начале 2021 года

ТБИЛИСИ, 21 дек - Sputnik. Известный грузинский режиссер и сценарист Дито Цинцадзе не намерен останавливать производство фильмов во время пандемии и с февраля 2021 года приступает к работе над новым фильмом.

Кинорежиссер признается, что снимать кино в условиях коронавирусных ограничений очень трудно, но откладывать съемки он не собирается.

"Снимать фильм в таких условиях очень сложно. Практически ничего не работает. Все напуганы. В масках актеры работать не могут, поэтому им придется неоднократно проходить тест. Но я не хочу останавливаться во время пандемии", – сказал Цинцадзе в эфире телеканала "Имеди".

По словам режиссера, он давно хотел создать фильм, где все происходит в одном пространстве и времени.

"Принцип таков – закрытое пространство. Лимитированное количество людей. Только так снимается реальный фильм", – говорит мастер.

Названия у фильма пока нет, как говорит режиссер, для него это последний этап работы. Действие картины будет происходить на вилле, а героями фильма станут всего четыре персонажа. Сценарий же будет состоять отчасти из импровизаций.

Дито Цинцадзе – успешный грузинский режиссер, который создал более тридцати фильмов, начиная с 1988 года. Последний его фильм "Шиндиси" боролся за соискание премии "Оскар" в категории "Лучший иностранный художественный фильм" от Грузии, однако не смог попасть в шорт-лист премии.

Картина Цинцадзе "Потерянные убийцы" была показана в разделе "Особый взгляд" на Каннском кинофестивале 2000 году. В 2007 году Дито ЦИнцадзе был членом жюри на 29-м Московском международном кинофестивале.