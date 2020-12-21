В Грузии восстановят средневековую крепость Слеса

На днях из-за удара молнии обрушился фрагмент уникальной крепости, которая является объектом культурного наследия Грузии

ТБИЛИСИ, 21 дек - Sputnik. В Грузии намерены отреставрировать средневековую крепость Слеса – восстановительные работы проведут весной 2021 года, сообщает Национальное агентство по сохранению культурного наследия.

На днях обрушился фрагмент юго-западной башни замка Слеса, расположенного в Ахалцихском районе (регион Самцхе-Джавахети). По словам очевидцев, обрушение произошло из-за удара молнии. Вскоре состояние объекта культурного наследия на месте было оценено архитектором-реставратором инспекционной группы Агентства.

Подготовку проекта консервации сооружения, имеющего статус недвижимого памятника культуры национального значения Грузии, Агентство обеспечит в первые месяцы 2021 года, после чего весной и начнутся работы.

Как отмечают в ведомстве, проектная документация будет основана на измерениях, выполненных архитектором Цилосани в 1948 году, а также отчетах группы реставраторов во время восстановления в 1977 году, которые хранятся в архиве Агентства.

Процесс реставрации-консервации обрушившегося фрагмента северной башни исторического сооружения и его архитектурных сегментов будет осуществляться Благотворительным фондом "Карту", с которым Национальное агентство уже имеет предварительное соглашение.