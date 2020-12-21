В Грузии вновь задумались о разделении министерств культуры и образования

Вопрос о разделении министерства образования, науки, культуры и спорта на два разных ведомства поднялся в стране еще в январе 2020 года

ТБИЛИСИ, 21 дек – Sputnik. Культурное направление может отделиться от министерства образования, науки, культуры и спорта Грузии, об этом сказал журналистам первый вице-спикер парламента Георгий Вольский.

По словам Вольского, этот вопрос будет обсуждаться и, скорее всего, так и произойдет. "Не стоит ожидать значительных изменений, кроме плана, который может быть реализован в ближайшее время, а именно разделения Минкультуры", - сказал Георгий Вольский.

Разговоры о разделении министерства образования, науки, культуры и спорта на два разных ведомства начались в стране еще в январе 2020 года. Тогда этим вопросом просили заняться и представители культуры и искусства. В открытом письме они призвали премьера, президента и председателя парламента выделить министерство культуры в отдельное ведомство.

Как отмечалось в обращении, объединение культуры с другими ведомствами существенно отбросило возможности развития культуры в Грузии, так как всем отраслям, входящим в сферу культуры, нужно решать многие институциональные, финансовые и юридические проблемы.

Под обращением тогда подписались такие известные деятели искусства, как режиссеры Роберт Стуруа, Эльдар Шенгелая, Темур Чхеидзе, композиторы Николоз Рачвели, Дато Эвгенидзе, актеры Кахи Кавсадзе, Нинель Чанкветадзе, директор Национального балета Грузии "Сухишвили" Нино Сухишвили и многие другие.

За создание отдельного министерства выступали также Театральное общество Грузии, Союз художников, Союз архитекторов, Союз композиторов и другие творческие объединения.