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Певец Мишо Сулухия

"Новый год без света и с пустым столом": еще один певец просит помощи у властей Грузии

photo: Misho Suluhia / FB
Культура
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Темы:
Культурная жизнь Грузии (2208)
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https://sputnik-georgia.ru/culture/20201222/250418823/Novyy-god-bez-sveta-i-s-pustym-stolom-esche-odin-pevets-prosit-pomoschi-u-vlastey-Gruzii-.html

Певец просит у грузинского правительства поддержки и специальных праздничных субсидий для представителей культуры

ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. Грузинский музыкальный исполнитель Мишо Сулухия обратился к правительству за помощью для артистов в период ковид-запретов на новогодние выступления и рассказал о своем тяжелом финансовом положении.

Представитель Грузии Ото Немсадзе на Международном конкурсе песни Евровидение-2019
© photo: Sputnik / Vladimir Astapkovich
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В письме молодой певец вспомнил свое участие в прошлогоднем концерте, на котором, по его словам, он и его коллеги подарили зрителям праздничное настроение. И отметил, что в этом кризисном году все музыканты и исполнители нуждаются в помощи, вне зависимости от того, кто выступит на онлайн-концерте в новогоднюю ночь.

"Прошу вас, разработайте форму субсидирования, которая будет рассчитана на артистов, потому что я хочу, чтобы моя 81-летняя бабушка впервые в жизни не встретила Новый год без света и с пустым столом", – пишет Сулухия в Facebook.

Эстрадный исполнитель надеется, что его просьба дойдет до адресата и подействует. "Ведь мы также граждане этой страны, и нуждаемся во внимании не только тогда, когда представляем нашу страну, но и когда ждем от вас поддержки", – говорит певец.

Грузинские артисты не раз обращались к правительству с просьбой обратить на них внимание и помочь им. Недавно подобное письмо опубликовал и Ото Немсадзе, пожаловавшись на запрет проведения даже небольших новогодних концертов.

Ранее мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил о том, что не оставит на Новый год представителей эстрады без работы и даст возможность выступить им на новогоднем концерте, чтобы создать праздничное настроение всем жителям страны. На гала-концерт без зрителей столичные власти намерены потратить почти 500 тысяч лари (около $153 тыс.). Однако, кто из исполнителей выступит на этом вечере – пока неизвестно.

Темы:
Культурная жизнь Грузии (2208)


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