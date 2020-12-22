"Новый год без света и с пустым столом": еще один певец просит помощи у властей Грузии

ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. Грузинский музыкальный исполнитель Мишо Сулухия обратился к правительству за помощью для артистов в период ковид-запретов на новогодние выступления и рассказал о своем тяжелом финансовом положении.

В письме молодой певец вспомнил свое участие в прошлогоднем концерте, на котором, по его словам, он и его коллеги подарили зрителям праздничное настроение. И отметил, что в этом кризисном году все музыканты и исполнители нуждаются в помощи, вне зависимости от того, кто выступит на онлайн-концерте в новогоднюю ночь.

"Прошу вас, разработайте форму субсидирования, которая будет рассчитана на артистов, потому что я хочу, чтобы моя 81-летняя бабушка впервые в жизни не встретила Новый год без света и с пустым столом", – пишет Сулухия в Facebook.

Эстрадный исполнитель надеется, что его просьба дойдет до адресата и подействует. "Ведь мы также граждане этой страны, и нуждаемся во внимании не только тогда, когда представляем нашу страну, но и когда ждем от вас поддержки", – говорит певец.

Грузинские артисты не раз обращались к правительству с просьбой обратить на них внимание и помочь им. Недавно подобное письмо опубликовал и Ото Немсадзе, пожаловавшись на запрет проведения даже небольших новогодних концертов.

Ранее мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил о том, что не оставит на Новый год представителей эстрады без работы и даст возможность выступить им на новогоднем концерте, чтобы создать праздничное настроение всем жителям страны. На гала-концерт без зрителей столичные власти намерены потратить почти 500 тысяч лари (около $153 тыс.). Однако, кто из исполнителей выступит на этом вечере – пока неизвестно.