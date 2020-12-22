В Тбилиси простились с Гоги Кавтарадзе

Отпевание известного актера и режиссера состоялось в храме Кашвети. Он будет похоронен в пантеоне писателей и общественных деятелей на горе Махата

ТБИЛИСИ, 22 дек - Sputnik. В Тбилиси в храме Кашвети прошла церемония прощания с популярным грузинским актером, режиссером и сценаристом Гоги Кавтарадзе.

На гражданскую панихиду пришли друзья, коллеги, видные политические и общественные деятели.

"Очень жаль, когда общество теряет такого достойного человека как Гоги Кавтарадзе. Приношу соболезнования его семье и всей Грузии", – заявил журналистам председатель партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили при выходе из храма Кашвети.

Гоги Кавтарадзе похоронят в пантеоне писателей и общественных деятелей на горе Махата в Тбилиси.

Известный грузинский актер и режиссер скончался 20 декабря в возрасте 80 лет.

Гоги Кавтарадзе родился в Тбилиси 2 апреля 1940 года. Детство актера пришлось на тяжелые военные и послевоенные годы. Окончил режиссерский факультет Государственного университета театра и кино им. Руставели. С 17 лет работал в академическом театре им. К. Марджанишвили, был рабочим сцены, режиссером и актером этого театра. С 1962 года – актер и режиссер (с 1967) академического театра им. Ш. Руставели, вернулся в этот театр в 1973 году. В 1969-1972 годах – главный режиссер Батумского театра им. И. Чавчавадзе. С 1974 года – педагог кафедры актерского мастерства .

В 1976-1982 годах – директор Кутаисского художественного театра им. Л. Месхишвили. С 1982 года – художественный руководитель и директор Сухумского драматического театра им. К. Гамсахурдия.

Гоги Кавтарадзе запомнился зрителю яркими ролями в фильмах: "Свадьба", "Не горюй", "Мелодии Верийского квартала", "Кукарача", "Возвращения Будулая".