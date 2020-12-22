В Москве скорбят в связи с кончиной грузинского актера Гоги Кавтарадзе

Блестящие роли Георгия Кавтарадзе навсегда останутся в памяти зрителей не только Грузии, но и России, отметили в Москве

ТБИЛИСИ, 22 дек - Sputnik. Соболезнования в связи с уходом из жизни выдающегося актера, режиссера и сценариста Георгия (Гоги) Кавтарадзе выразили председатель Союза кинематографистов Российской Федерации Никита Михалков и президент Гильдии актеров кино Сергей Никоненко.

Свои соболезнования в связи с кончиной Гоги КАВТАРАДЗЕ выразили председатель Союз кинематографистов РФ Никита МИХАЛКОВ и президент Гильдии актеров кино Сергей НИКОНЕНКО. Опубликовано Nina Shaduri Zardalishvili Вторник, 22 декабря 2020 г.

Грузия во вторник простилась с актером Гоги Кавтарадзе - известный артист скончался 20 декабря в возрасте 80 лет. Церемония прощания прошла в Тбилиси, в храме Кашвети. Кавтарадзе похоронили в пантеоне писателей и общественных деятелей на горе Махата в Тбилиси.

Их письмо публикует Тбилисский Международный культурно-просветительский союз "Русский клуб".

Как отмечено в письме, блестящие роли Георгия Кавтарадзе навсегда останутся в памяти зрителей не только Грузии, но и России.

"Творческая биография Георгия Георгиевича богата разнообразием. Это блестящие режиссерские работы в ведущих театрах Грузии. Коллеги ценят его бесценный опыт актерского мастерства... Счастье, что он успел поделиться своим талантом со студентами Грузинского театрального института. Многие актеры, члены Гильдии актеров в связи с уходом Георгия Георгиевича потеряли настоящего друга преданного друга", - сказано в письме.

Слова соболезнования и слова скорби выразили другие российские коллеги Кавтарадзе, такие как Галина Данелия, Станислав Любшин, Дмитрий Харатья, Валентина Титова, Ольга Машная и Вячеслав Шмыров.

"Мы хотим разделить с вами горечь потери, вызванную уходом из жизни замечательного актера и режиссера, народного артиста Грузии Георгия Георгиевича Кавтарадзе, - сказано в обращении. - Все мы имели удовольствие встретиться с ним в прошлом году в Тбилиси в стенах Русского драматического театра имени А. С. Грибоедова во время вечера памяти Георгия Данелия и Марлена Хуциева. Многим из нас также памятны встречи с Георгием Кавтарадзе на съемочных площадках Москвы и Тбилиси. Без преувеличения актерский дар, природное обаяние, тонкий и добрый юмор этого артиста за долгие годы честного служения Театру и Кино стали достоянием не только Грузии, но и России".

Гоги Кавтарадзе родился в Тбилиси 2 апреля 1940 года. Детство актера пришлось на тяжелые военные и послевоенные годы. Окончил режиссерский факультет Государственного университета театра и кино им. Руставели. С 17 лет работал в академическом театре им. К. Марджанишвили, был рабочим сцены, режиссером и актером этого театра. С 1962 года – актер и режиссер (с 1967) академического театра им. Ш. Руставели, вернулся в этот театр в 1973 году. В 1969-1972 годах – главный режиссер Батумского театра им. И. Чавчавадзе. С 1974 года – педагог кафедры актерского мастерства.

В 1976-1982 годах – директор Кутаисского художественного театра им. Л. Месхишвили. С 1982 года – художественный руководитель и директор Сухумского драматического театра им. К. Гамсахурдия. Гоги Кавтарадзе запомнился зрителю яркими ролями в фильмах: "Свадьба", "Не горюй", "Мелодии Верийского квартала", "Кукарача", "Возвращения Будулая".