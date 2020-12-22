Певец Гела Гуралиа выступит с концертом в Москве на свое сорокалетие

ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. Грузинский певец Гела Гуралиа даст концерт в Москве в свой 40-летний юбилей - сольное выступление артиста пройдет 22 декабря в Зеркальном зале Москонцерта.

С круглой датой исполнитель поздравил себя на странице в Facebook, выложив детскую фотографию.

У этого мальчика сегодня круглая дата. С картинки на меня смотрит наивный, верующий в добро и любовь человек. Пока он не... Опубликовано Gela Guralia Понедельник, 21 декабря 2020 г.

"С картинки на меня смотрит наивный, верующий в добро и любовь человек. Пока он не знает, что по щедрости судьбы ему будет дарован исключительный талант. Что на пути к своей мечте он пройдет долгий и тернистый путь. Ничего этого он еще не знает. Говорят, такую дату не отмечают. Но кто запретит мне встретиться с моей любимой публикой? Никто!" - пишет Гуралиа.

У Гелы Гуралиа – голос тенор-альтино. Родился он в 1980 году в грузинском городе Поти (регион Самегрело — Земо Сванети). С ранних лет пел в церковном хоре, был солистом в народном ансамбле "Фазис", а также в ВИА "Белая чайка" Поти. После школы поступил на химический факультет Тбилисского государственного университета, но на завершающем году учебы принял окончательное решение связать дальнейшую профессиональную жизнь с музыкой, покинул университет и вместе с музыкальным коллективом переехал в Москву.

Гела Гуралиа – лауреат множества премий и наград. Среди них — Премии "Русский Топ" в номинациях "Лучший сольный исполнитель 2016 года" и "Лучшая песня 2016 года" ("Любовь ты моя"), Лауреат премии "Любовь народная" в номинации "Надежда России", победитель конкурса "Золотая волна" в номинации "Выбор народа", Приз зрительских симпатий на Всероссийском конкурсе "Золотой голос" и многие другие.