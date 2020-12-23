Грузинская пианистка стала лауреатом Международного конкурса имени Листа

Победительница получит денежный приз и возможность провести четыре концерта осенью 2021 года в Веймаре, Утрехте, Байройте и Будапеште

ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. Молодая грузинская пианистка Тамта Маградзе стала победительницей Международного онлайн-конкурса пианистов имени Ференца Листа, который каждые три года проходит в Утрехте (Нидерланды).

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Конкурс Листа является одним из самых известных и престижных соревнований cреди пианистов в мире. Он также известен благодаря профессиональной поддержке, которую организация предлагает своим лауреатам.

Мероприятие полностью посвящено фортепианным произведениям Ференца Листа. В конкурсе могут принимать участие пианисты в возрасте от 17 до 29 лет.

В этом году конкурс проходил в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса в мире. Из-за этих обстоятельств победителей выбирали зрители, которые голосовали за своих фаворитов онлайн на официальном сайте конкурса.

Таким образом грузинская пианистка Тамта Маградзе стала обладательницей Приза онлайн-аудитории. Тамта набрала 1 395 голосов виртуальных зрителей, что на 600 больше, чем Леонардо Пьердоменико из Италии, занявший второе место. Третье место занял Матяш Новак из Чехии с 777 голосами.

В качестве награды Тамта получит денежный приз в размере тысячи евро, а также она проведет четыре концерта с 30 октября по 3 ноября 2021 года в Веймаре, Утрехте, Байройте и Будапеште.

Тамте Маградзе 25 лет, она уже четвертый год учится в Веймарской Высшей школе музыки в Германии. До пандемии Маградзе давала концерты в различных городах Европы.