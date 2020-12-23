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Граффити с Tbilisi MURAL fest

"Жизнь в золотой клетке": граффити об IT-зависимости из Грузии назвали лучшим в мире

photo: Tbilisi MURAL fest / FB
Культура
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Темы:
Культурная жизнь Грузии (2212)
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Рисунок возглавил список граффити, среди которых были представлены работы из России, Франции, Италии и Бразилии

ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. Тбилисское граффити, созданное на столичном проспекте Чавчавадзе в рамках фестиваля Tbilisi Mural Fest, было названо лучшим граффити в мире за ноябрь по версии платформы стрит-арта All City Canvas.

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© AFP / Mohammed Abed
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All City Canvas – это международная платформа уличного искусства, посвященная образцам городского творчества со всего мира.

Рисунок под названием "Жизнь в золотой клетке" возглавил список граффити, среди которых были представлены работы из Байонны во Франции, Неаполя в Италии, Челябинска в России и Сан-Паулу в Бразилии.

Граффити было создано тремя немецкими художниками на стене офисного здания во время проведения фестиваля уличной живописи Тбилиси в 2019 году. Работа посвящена теме зависимости молодежи от информационных технологий. На рисунке изображен сидящий в золотой клетке молодой человек в маске, очках, наушниках и с мобильным телефоном. "Все это, как символ новой реальности, в которой мы живем", - говорится в описании работы All City Canvas.

Tbilisi Mural Fest был основан в прошлом году при поддержке мэрии Тбилиси и Берлина. Автор и организатор идеи - Бесик Мазиашвили, грузинский скульптор, проживающий в Берлине с 2012 года. Его работы выставлены во многих галереях мира, а также хранятся в постоянной коллекции Музея европейских культур в Берлине.

Фестиваль гигантских граффити KIU Mural Fest, в рамках которого уличные художники из разных стран разрисовывают здания города, проходил в этом году и в Кутаиси.

Темы:
Культурная жизнь Грузии (2212)


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