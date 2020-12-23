Российский журналист Натела Поцхверия присоединилась к Фонду грузинской моды

ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. Успешный российский журналист грузинского происхождения, главный редактор приложений "Коммерсантъ Стиль" Натела Поцхверия присоединилась к Фонду грузинской моды, пишет buro247.ru.

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Поцхверия стала членом Фонда грузинской моды (Georgian Fashion Foundation), который создала основательница Mercedes-Benz Fashion Week Tbilisi София Чкония.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Georgian Fashion Foundation (@georgianfashionfoundation)

"Я работаю в "Коммерсанте" уже пять лет, и хотя моя работа в основном связана с миром международной моды, я по-прежнему остаюсь большим патриотом родной страны – Грузии. Поэтому я стараюсь продвигать грузинскую культуру в изданиях, для которых пишу. И теперь я очень рада присоединиться к настолько огромному проекту, как Фонд грузинской моды, и делать что-то действительно полезное, чтобы изменить модную индустрию Грузии", – отметила Поцхверия в официальном заявлении.

Фонд уже обзавелся внушительным составом. С ним сотрудничают гендиректор Американского совета модных дизайнеров Стивен Колб, директор флорентийской школы Polimoda Данило Вентури, историк моды и главный куратор Музея Технологического института моды (FIT) Валери Стил, экс-директор отдела моды газеты The Daily Telegraph Хиллари Александер, креативный директор и консультант по устойчивому развитию Марина Тестино, дизайнер грузинского происхождения Давид Кома, а также Хироси Фудзивара.

Пандемия COVID-19 оказала негативное влияние как на международную, так и на местную индустрию моды, именно поэтому возникла новая инициатива в поддержку грузинской моды – создание Фонда грузинской моды. Организация стремится оказывать финансовую и деловую помощь грузинской моде и другим творческим отраслям, в которых они так отчаянно нуждаются во время коронавирусного кризиса.