"Северный ветер" с актером из Грузии покажут на Роттердамском кинофестивале

Сказочный фильм в стиле Литвиновой рассказывает о волшебном времени, когда царил великий матриархат

ТБИЛИСИ, 24 дек — Sputnik. Фильм российского режиссера Ренаты Литвиновой "Северный ветер" с участием грузинского актера Михаила Гавашели вошел в конкурс Международного Роттердамского кинофестиваля.

Международный Роттердамский кинофестиваль (International Film Festival Rotterdam, IFFR) – ежегодный кинофорум, который проходит с 1972 года. IFFR является одним из крупнейших и авторитетных в мире кинофестивалей, наряду с фестивалями в Каннах, Венеции, Берлине и Локарно. Официальный отбор фестиваля включает более 500 полнометражных и короткометражных фильмов из более чем 50 стран.

О том, что полнометражный фильм "Северный ветер" представлен в конкурсе Big Screen Competition кинофестиваля, который состоится с 1 по 7 февраля 2021 года в Нидерландах, сообщила сама Литвинова.

Сказочный фильм в стиле Литвиновой рассказывает о волшебном времени, когда царил великий матриархат: женщины влиятельного клана правили на территории Северных полей и жили в ожидании любви. Они были всесильны и любое их желание исполнялось, но в один миг все изменилось и начался хаос.

Наш фильм Северный Ветер вошел в конкурс Big Screen Competition Международного Роттердамского кинофестиваля, который... Опубликовано Северный Ветер Вторник, 22 декабря 2020 г.

Сама Рената, помимо того, что контролировала весь процесс, также сыграла одну из главных ролей. Коллегами по съемочной площадке стали такие артисты, как Михаил Ефремов, Антон Шагин, Светлана Ходченкова, Мария Бердинских, а также дочь Литвиновой Ульяна Добровская.

То, что Гавашели играет одну из ролей, стало известно из соцсетей: Рената Литвинова часто выкладывала фотографии актеров фильма, среди которых оказался и Михаил. Любопытно, что Литвинова в фильме носит одежду от всемирно известного дизайнера и выходца из Грузии Демны Гвасалия, с которым Рената близко дружит.

Михал Гавашели – грузинский актер театра, кино и телевидения. Учился в Театре-студии юного актера "Золотое крыльцо" под руководством заслуженной артистки Грузии Ирины Квижинадзе. Сейчас Гавашели – актер Тбилисского драматического театра им. А. Грибоедова. В 2018 году Гавашели сыграл главную роль в короткометражном фильме продюсера Тимура Бекмамбетова "Алиса". Активно снимается в различных проектах и рекламе.