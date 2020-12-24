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Новогодние игрушки

В Тбилиси проходит ярмарка новогодних поделок

© photo: Sputnik / Vladimir Astapkovich
Культура
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Темы:
Культурная жизнь Грузии (2213)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/culture/20201224/250439225/V-Tbilisi-prokhodit-yarmarka-novogodnikh-podelok.html

На ярмарке можно будет увидеть и приобрести изделия ручной работы от мастеров со всех уголков Грузии

ТБИЛИСИ, 24 дек — Sputnik. Новогодняя выставка-продажа поделок ручной работы проходит в Тбилиси с 24 по 31 декабря, говорится на странице организаторов в соцсети Facebook.

Ярмарку новогодних поделок в торговой галерее "Мерани" проводит Ассоциация традиционных ремесел Грузии при поддержке проекта USAID Zrda.

По словам организаторов, на выставке-продаже представлены качественные новогодние украшения, созданные в разных уголках Грузии.

Целью мероприятия является популяризация традиционной ремесленной техники и повышение осведомленности мастеров среди широкой общественности, а также продвижение местного производства во время пандемии COVID-19 и улучшение экономического положения ремесленников из регионов.

Темы:
Культурная жизнь Грузии (2213)


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